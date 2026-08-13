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毒油風波延燒 桃園衛生局長賈蔚：食安問題比疫情控管複雜

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
中聯油脂大豆沙拉油被驗出致癌物超標，檢警和衛生單位持續調查中。聯合報系資料照
中聯油脂大豆沙拉油被驗出致癌物超標，檢警和衛生單位持續調查中。聯合報系資料照

毒油風波持續延燒！針對食安桃園市衛生局長賈蔚認為「食安問題比疫情控管複雜」，為避免把關嚴謹程度因各地食安自治條例不同出現落差，應由中央訂定法規，統一標準，再由地方執行。另外，他也提到民眾投訴餐飲衛生問題已消耗第一線大量人力，呼籲中央開發AI協助把關食安。

賈蔚指出，食物的定義會隨著生產、加工及製作等階段變化，以油品為例，它對榨油廠來說是產品，對餐飲業者來說是炒菜的原料，而且隨著加工製程轉變型態，產品批號就不一樣，溯源十分困難，若要確保食安，從原料、半成品到最終產品都應該要把關。而且通報與抽驗機制要明確一致，避免定義模稜兩可，成為業者出問題時的卸責藉口。

賈蔚也說，桃園曾經建議中央修法時強化通報機制，不僅業者有義務，負責檢驗的實驗室發現樣本存在對人體有重大危害的特定異常時，也該通報政府機關，「樂見中央採納意見，此次修法已有新關條文」。

不過，賈蔚也擔心此次修法在社會氛圍推波助瀾下「跑得太快」，過於嚴格的規定可能導致第一線執行困難，也可能造成業者為了達標付出更多努力，相關成本導致終端產品價格上揚，進而造成物價波動。

賈蔚表示，有害物質零是最理想狀態，但有些東西本來就存在自然界，或者在加工過程必然產生，想做到零檢出很難，建議參考國際衛生標準定安全值，再把部分檢驗重心放在原料端，源頭管理降低風險。

另外，現今社會常有民眾投訴餐廳衛生有問題、小吃攤販不乾淨，衛生局為處理這類陳情案得消耗不少稽查人力，也為影響其他食安把關的量能。盼中央設法運用AI科技，建立問題食品的通報管理系統，減輕第一線在人力有限情況下的工作負擔。

食安 疫情 桃園 致癌沙拉油

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