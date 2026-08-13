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食安管理別等出事才補破網 葉彥伯：前瞻管理關鍵在溯源

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
2014年爆發頂新油品事件後，經過10多年，中聯油品案再度引發食安疑慮，也讓食品源頭管理問題受到關注。圖／彰化衛生局提供
2014年爆發頂新油品事件後，經過10多年，中聯油品案再度引發食安疑慮，也讓食品源頭管理問題受到關注。圖／彰化衛生局提供

2014年爆發頂新油品事件後，經過10多年，中聯油品案再度引發食安疑慮，也讓食品源頭管理問題受到關注。彰化縣衛生局長葉彥伯指出，現行食品安全管理法仍偏重產品進入市場後的標準與稽查，製造端及製程管理責任相對不足，若食安制度只在問題發生後才忙著下架、回收及銷毀，恐怕仍難真正降低風險。

葉彥伯表示，現行食品安全衛生管理法經過多次修法，已納入食品追蹤、追溯等精神，但關鍵仍在於是否落實。他認為，若政府管理重點始終放在後端處理，未進一步強化前瞻性的源頭管理，仍屬被動管理，「即便下架回收迅速，問題食品大都被吃下肚」，對降低民眾健康風險的幫助有限。

他指出，目前製造端多數管理責任仍停留在業者「自主管理」，包括基本資料的系統性留存，各家業者做法不一，實際稽查時往往還要花時間進行事務性比對，影響追查效率。

另以餐飲業從業人員健康檢查為例，雖然依法須定期檢查，但實務上仍多仰賴稽查人員查核業者是否違規，業者主動管理及通報機制不足，管理責任也因此落在第一線稽查體系。

食品從原料、製造到通路，供應鏈越往下游越複雜，一旦發生重大食安事件，可能牽涉原料供應商、製造商及通路，甚至跨越多個縣市，等到問題被發現時，部分產品可能早已流入市場各處。

葉彥伯認為，若社會期待建立預防、輔導性的食安管理制度，而非等產品違規後才處理，就應回到源頭強化製造端責任，包括建立食品業者風險分級制度，依產業特性配置稽查強度，同時完善原料追溯、資料保存及通報機制，讓業者從被動接受查核，轉向落實日常管理，才能讓食安制度從事後追查逐步轉向事前預防。

食安 食品安全 葉彥伯 致癌沙拉油

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