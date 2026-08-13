苦茶油接連驗出苯駢芘食藥署出手改善 雲嘉連辦2場製程交流會

沙拉油、苦茶油近期接連被檢出不符衛生標準致癌性苯駢芘，引發國人對食用油安全及製程管理高度關注。嘉義縣市近期出現3批苦茶油檢出苯駢芘，食安疑慮升高。衛福部食品藥物管理署啟動產官學交流，針對苦茶油製程可能產生苯駢芘的風險，展開專業研討，首場雲林場11日在台大雲林分部農業育成推廣中心舉行，19日在嘉大林森校區舉行最後一場交流會。

食藥署表示，鑑於近期國內陸續發生苦茶油及其他食用油脂檢出苯駢芘、不符衛生標準事件，社會對苦茶油製程管理的關注明顯升高。為協助業者落實食品安全自主管理、降低生產風險並符合相關法規，特別規畫辦理苦茶油製程管理交流會議。首場雲林場苦茶油製造及相關油脂業者參加，交流熱烈。主辦單位透過專家講解，協助業者從原料、製程到成品管理，重新檢視可能存在的風險。

交流會並非單純宣導食安法規，把焦點直接鎖定在「苯駢芘究竟可能在哪個製程環節產生」。課程安排HACCP制度介紹、苦茶油製程關鍵管制點（CCP）管理、油脂製造業法規及標示規範，以及苦茶油製程產生苯駢芘的風險分析。苦茶油製程產生苯駢芘之風險專題，由農業部農試所研究員李雅琳主講，從製程角度協助業者辨識可能的危害來源，思考如何透過關鍵管制措施降低風險。

食藥署指出，HACCP強調從食品製造流程中找出可能造成危害的環節，建立關鍵管制點並採取有效控制措施。此次交流會希望讓苦茶油業者不只知道產品被驗出問題，更能進一步掌握「問題可能發生在哪裡、如何預防及如何改善」，提升自主品管能力。

嘉義場定19日下午在嘉大林森校區國際會議廳舉行，預計招收80名實體參與者，對象以食用油脂製造業者為主，苦茶油製造及委託製造業者優先。當天課程從HACCP制度與苦茶油製程CCP管理開始，接續由食藥署說明油脂製造業相關法規及標示規範，下午由農業試驗所專家深入解析苯駢芘風險，最後安排綜合問答，讓業者直接與主管機關及專家交流。

目前苯駢芘產生確切製程原因待釐清，食藥署希望透過產官學合作，從原料、加工條件及製程管理等面向逐步找出風險，協助業者降低產品遭污染或產生苯駢芘的可能性。食安問題頻傳，讓傳統苦茶油產業面臨新的品質管理挑戰。業者除了必須符合現行食品安全標準，更需要強化製程紀錄、危害辨識及關鍵管制，才能從源頭降低風險。食藥署將交流會安排在雲嘉，貼近油脂產業聚落，讓在地業者直接與專家及主管機關交流。