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食安補洞 陳其邁提四面向

聯合報／ 記者郭韋琦／高雄報導

二○一四年強冠地溝油事件促成「食品安全衛生管理法」大幅翻修，政府後續推出「食安五環」，但十多年來重大食安事件仍未絕跡。高雄市長陳其邁認為，現行制度偏重產品出事後的追查、下架與回收，面對跨縣市、大型食品供應鏈已顯不足，應將食安防線從「事後追溯」往前拉到「製程預警」。

陳其邁表示，以行政院版修法草案為基礎，進而從風險分級、科學評估、業者通報到即時追溯等四大面向，才能有效縫補食安破網。首先在食安法第二條之一建立「風險分級管理」，依食品業者規模、市占率、產品流通範圍及可能危害程度，劃分中央與地方權責。其次，第四條應進一步區隔「科學評估」與「行政處置」。台灣應設置常設且具獨立性的食品安全委員會負責科學判斷。

第三為鎖定業者責任，第七條之一應加重食品業者對原料、製程及供應鏈的查證及通報義務。第四項是「即時追溯」，中央應整合進口、製造、倉儲、檢驗、電子發票及下游銷售資訊，建立中央、地方共同使用的平台。

致癌沙拉油

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