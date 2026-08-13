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落實食安五環 地方喊溯源跨縣市追查

聯合報／ 記者林敬家趙容萱陳俊智陳雨鑫林琮恩／連線報導

食安五環標榜從「源頭至餐桌」，守護民眾食安，但全民監督食安聯盟發起人蘇偉碩指出，許多食品原料來自國外，但政府的追蹤「只到海關就斷鏈」，顯示食安五環從第一環就破功，應先評定原料進口地及原料風險高低，分門別類落實控管。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，歷經多次修法，食安法加重後端稽查責任，也納入食品溯源精神，但源頭管理仍未有效落實。目前提高了後端稽查責任，調整後端處理機制，並討論預防性下架範圍，但沒能做好源頭管理，「發現問題時，大都被吃下肚」。

台中市衛生局長曾梓展表示，目前「逐家查、逐層追」等方式，已趕不上問題產品擴散速度，政府應盡速建立即時通報平台，強化溯源、跨縣市追查機制，才能提升整體效率。

一名資深稽查員表示，業者提供不完整的資訊，稽查員待在悶熱倉庫內，逐筆比對出貨單、帳冊、產品批號等，另查製程管理等，設法從複雜的供應鏈中找出問題癥結，環境惡劣，壓力沉重。食藥署長期未深入第一線稽查機制，應加強與地方溝通，了解基層執行遇到難題。

該稽查人員說，現場查核工作繁複，需在雜亂的手寫資料中逐筆比對，就像「打字工」，將資料逐一輸入系統；而遇到問題食品下架稽查時，自己動手搬貨，此時就像「搬運工」；如果能從源頭強化管理，就不必等問題發生後，再由下而上追查。

致癌沙拉油

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