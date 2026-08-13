扛起食安 基層嘆不給人不給錢

「不給人、不給錢，卻要地方扛食安。」中聯致癌油食安風暴燒出食安人力不足困境，基層直言，中央專案多，但人力、經費不到位，台中喊人力吃緊，彰化評估需增一倍人力，桃園直言碰上重大事件，人力、預算都不夠用，未來修法後，稽查壓力更大。

台中市食安處指出，中央去年交辦四十五項、地方規畫廿一項專案，加上各種突發事件，去年累積查驗八萬八千件、抽驗七千兩百多件，但第一線僅有四十二名稽查人員，平均每人每年處理兩千一百案件，相當於每天稽查五件，幾乎沒喘息空間。

彰化縣衛生局食安人力編制更少，只有十八人，衛生局長葉彥伯表示，人力拮据，但每年得執行超過一五○項食安專案，其中二到三成屬於中央臨時交辦，平均每三天就有兩項專案同時進行，「如果只是拚稽查件數，難以預防風險，欲真正把關，就要有足夠人力」。

葉彥伯以中聯油品案為例，要建立穩定追蹤機制，至少成立五人專責團隊，每月固定進廠查核比對資料，但現階段人力難以支應；更令人擔憂的是，稽查人力世代交替，非六都的縣市人力更顯不足，欠缺「手把手」經驗傳承，第一線稽查面臨困境。

資深稽查員表示，長久以來，人力不足，加上稽查像是救火，基層壓力沉重，「老手想離開、新手留不住」，更別奢求經驗傳承。

桃園市衛生局食品管理暨檢驗科代理科長黃叔慧表示，桃園食安團隊員額九十六人，實際僅八十四人，缺額十二人待補齊；目前人力尚可支應例行業務，但出現重大食安事件時，需調度衛生所人力支援，也增加額外支出。未來修法後，擴大地方權責，第一線稽查壓力將更大，人力、預算需求隨之擴大，盼中央同步挹注資源，提出完整配套措施。

台中市衛生局長曾梓展說，致癌油品事件凸顯日益複雜的食品供應鏈問題，除了人力吃緊，且欠缺苯駢芘檢驗設備，要送中央或委外檢查，影響整體稽查量能，整體機制都應好好改革。