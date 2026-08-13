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油安漏洞…專家籲全面清查 訂製油標準

聯合報／ 記者林琮恩李樹人林敬家趙容萱陳俊智陳雨鑫／連線報導
專家建議，主管機關應大規模稽查全國所有食用油脂廠商，並逐步建立食用油脂標準化製程。圖為台中市食安處先前赴中聯油脂公司稽查。圖／台中市政府提供
專家建議，主管機關應大規模稽查全國所有食用油脂廠商，並逐步建立食用油脂標準化製程。圖為台中市食安處先前赴中聯油脂公司稽查。圖／台中市政府提供

中聯致癌油品食安事件後，再傳六家苦茶油廠苯駢芘超標，國內食用油脂管理出現系統性漏洞。專家建議，油脂製程加熱恐產生苯駢芘（BaP）等致癌物質，主管機關應大規模稽查全國所有食用油脂廠商，並逐步建立食用油脂標準化製程，訂出製程中每一節點的苯駢芘檢驗標準。

每次食安事件後，政府總是修法、加強稽查，但於事無補，中研院士陳培哲認為，最大問題在於「徒法不足以致行」，要求所有廠商做好自主管理，這有難度，政府需定期稽查，以公權力監督，但在蔡、賴二任總統執政下，事務官體系遭破壞，科學食安成為政治議題，稽查不夠確實，以中聯案為例，食藥署遲至爆發後才派人查廠，錯失了業者出貨前採檢油槽，以及保留檢體作為證據的關鍵時機。

「若中央執行不力，不論如何修改食安法規，都沒有用。」陳培哲強調，此次致癌油案件凸顯政府稽查不夠扎實、嚴謹，再者食用油製造生產流程相對簡單，但食藥署顯然沒有專業能力監管，讓不合格油品大量流通市面，無法確保民眾食用油安全。

台大公衛學院教授詹長權表示，國際間食品安全調查報告證實，葡萄籽油、橄欖粕油、未精製植物油、苦茶油、椰子油、胡麻油、葵花油等屬於汙染風險較高的食用油品，建議衛福部針對植物油精煉業者進行公開與獨立的實地稽查，找出BaP超標根源，避免發生類似問題。

輔大食科系講座教授陳炳輝持相同看法，他表示，法規再嚴格，仍百密一疏，除了大豆油、苦茶油，其他油品也可能有致癌物超標疑慮，基於讓民眾安心，建議中央、地方針對市售所有油品進行大規模清查，鎖定國人使用量較高的橄欖油、棕櫚油，「連一般認為風險較低的苦茶油都出問題，有必要進行清查」。

在中聯案專家會議紀錄中，中聯自稱擁有多年煉油經驗，而許多製程把關仰賴經驗法則，引發外界質疑。陳炳輝呼籲，政府將食用油脂煉製過程標準化，要求所有製油廠商遵守標準程序、條件製造，便可在各環節訂出苯駢芘檢驗標準，這不容易，牽扯眾多層面，但並非無法做到。

全民監督食安聯盟發起人蘇偉碩指出，爆發食安事件後，中央、地方常互踢皮球，模糊焦點，這次同樣如此，賴政府責怪地方稽查不力，但「食安法」早已授權政府直接執行稽查；中央應更有擔當，概括承擔食安事件稽查及監督責任，不該找盡理由，將所有過錯歸咎於地方。

致癌沙拉油

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