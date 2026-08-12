「連苦茶油都出問題」專家籲全面稽查食用油脂 訂定標準煉製流程
中聯案後，全台至少六家苦茶油廠爆出苯駢芘超標，暴露食用油脂管理的系統性疑慮。輔大食科系講座教授陳炳輝指出，油脂製程加熱恐導致產生多種致癌物質，其中以苯駢芘致癌性最高，為檢驗關鍵，主管機關應針對全台不分類別食用油脂大規模稽查，並逐步建立食用油脂標準化製程，訂出製程中每一節點苯駢芘檢驗標準。
陳炳輝指出，食用油脂製程中各項疑慮物質，以苯駢芘致癌性最高、最具代表性，應鎖定這項物質進行把關，就食安溯源角度，若能設定油品原料的苯駢芘含量，有利事件追蹤，若原料苯駢芘合規，便可排除原料問題，檢視後續製程各階段苯駢芘濃度，找出哪一環節出問題。
中聯案調查報告中，第三方調查小組認定原料風險高，但也無法排除製程問題，苯駢芘超標的實際成因仍不明。陳炳輝指出，食用油脂脫膠、脫酸、脫色、脫臭程序中，脫色為關鍵點、可去除多數苯駢芘，若能鎖定脫色後粗油進行檢驗，便可減少食用油脂成品苯駢芘超標疑慮，不過，仍受各家製油廠程序不同，讓標準難以訂定。
中聯案專家會議紀錄中，中聯自稱有多年煉油經驗，許多製程把關仰賴經驗法則，引發外界質疑。陳炳輝指出，若政府將食用油脂煉製過程標準化，要求所有製油廠商根據政府訂出的標準程序、條件製造，便可針對各環節訂出苯駢芘檢驗標準，這雖不容易，政府、業者需花費較多人力、物力，但並非無法做到。
陳炳輝說，法規無論如何嚴格，仍有可能百密一疏，爆發食安事件，除目前已浮上枱面的大豆油、苦茶油外，其他類型油品也可能有致癌物超標疑慮，建議中央、地方基於讓民眾安心，針對市售其他種類油品，進行大規模清查，尤其鎖定民眾使用量較高的橄欖油、棕櫚油，「連一般認為風險較低的苦茶油都出問題，有必要藉此機會進行清查。」
外界關注國內稽查人力，衛福部食藥署統計，主責市售產品稽查、食品工廠查廠的後市場稽查人力，一一三年為八十四人，一一四和一一五年皆維持八十六人；地方衛生局食安管理人力，一一三年四六五人，一一四年四六三人，至一一五年減少至四五一人；至於檢驗量能，食藥署在重大食安事件後可動員國家實驗室，結合認證實驗室協力。
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