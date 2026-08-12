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食安法再修！康照洲：三級品管未落實 法令加嚴、再多人力檢驗都不夠

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
行政院食安辦公室前主任康照洲說，三級品管必須落實，若現行法規訂了卻做不到，後續再加嚴也僅是紙上談兵。聯合報系資料照
行政院食安辦公室前主任康照洲說，三級品管必須落實，若現行法規訂了卻做不到，後續再加嚴也僅是紙上談兵。聯合報系資料照

2008年經過中國大陸毒澱粉事件後，我於2013年修訂食安法，強化業者自主管理、落實三級品管。時隔不到一年，就碰上強冠餿水油及頂新飼料油事件，2014年再度修法，增加對業者責任與罰則，但時隔十餘年，中聯油脂被驗出原油含致癌物苯駢芘，影響上千公噸食品，一再被強化的食安法讓政府開出史上最高罰金1億6520萬元，但似乎無法防堵重大食安事件再次爆發。

行政院食安辦公室前主任康照洲說，每遇食安事件，政府總是朝向「法源再加嚴」、「擴增稽查頻率」等著手，實際上法規再怎麼嚴，也不可能完全防堵下一次的食安事件。他反問政府，現行已經規範的法源，如三級品管「到底有沒有落實」，若現行法規訂了卻做不到，後續再加嚴也僅是紙上談兵。

2000年後，食安法加入業者自主管理制度，爾後，因發生多起重大食安事件，認為源頭管理更為重要，因此2014年修法加入三級品管。第一級業者管理、第二級第三方機構驗證、第三級為政府抽驗稽查。康照洲說，政府現在與其又要加嚴食安法，但更應先檢視，從2014年就訂定的三級品管有沒有落實。

康照洲說，依立委林淑芬七月底質詢內容，食藥署2021年發布的「食用油脂工廠實施衛生管理及食品安全管制系統概況」已指出，國內食用油脂工廠的ＨＡＣＣＰ初查符合率低於六成。

長期以來，主管機關面對不符合規定的業者，多採「限期改善、複查合格」的管理方式，要求業者自行改善、落實自主管理。康照洲形容，這就像業者「每次考試都不及格，卻永遠都有補考機會，而且還可以無限次補考」，在缺乏更具約束力的管理機制下，如何期待業者真正落實自主管理？

第二級品管的精神是委由外部稽查，也就是第三方機構驗證，但現在可認證ＧＨＰ或ＨＡＣＣＰ的單位也不足因應需求，就算能如期驗證，在管束力極低的前提下，給予多次補考機會，早演變成行禮如儀的過場流程。

第三級品管，也就是末端檢驗，從十餘年至今，皆被詬病「人力不足」。康照洲說，如果總是以人不夠再加人的思維解決問題，檢驗量能也會碰上少子化而出現「檢驗荒」。每次食安事件不該總像個陀螺，永遠在需要更多人、更多檢驗上打轉，如此作為無法讓食安事件停歇。

食品工業發展研究所顧問朱燕華也說，食品業型態多元且複雜，自主管理的設置建立在業者的「良心」，此案之後，除了強化落實三級品管，應增加下游對上游的監督力道，如南僑、福壽向中聯油脂購買原油時，要有每一批檢驗報告，而南僑與福壽的再下游也應該比照辦理，特別「中盤商」是整個食品產業鏈最大宗的業者，若他們也能扮演起監督的力量，加強通報，能讓自主管理的制度更穩固。

食安 人力 中聯 致癌沙拉油

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