今年編7.6億⋯食藥署海內外查驗預算逐年增 原料溯源卻斷鏈於海關

103年頂新事件後，政府推動「食安法」修法，蔡英文前總統任內推動「食安五環」，賴清德總統則推動「食安五環2.0版」，但近年國內仍爆發蘇丹紅辣椒粉、致癌毒油等重大食安事件。全民監督食安聯盟發起人蘇偉碩指出，食安五環標榜從農場至餐桌，但許多食材原料為國外輸入，政府追蹤「只到海關就斷鏈」，應設法就原料進口地及原料風險高低，分門別類落實控管。

食藥署統計，近三年食安預算前三大類別，以「邊境查驗、國內查驗與境外查核」最高，且逐年增加，113年為5億8千萬餘元，115年編列7億6千萬餘元；其次為「法規、政策、安全性評估及輔導」，預算由113年1億9千萬餘元，至115年增加為3億7千萬餘元；「食品研究檢驗」排名第三，113年9千5百萬餘元，115年為1億3千萬餘元。

蘇偉碩指出，食安五環第一環著重源頭管控，強調「從源頭至餐桌」，近期食用油脂檢出致癌物，不論中聯油脂案或苦茶油案，主管機關追查後，原料來源均「只追溯至海關就斷鏈」，目前國內許多食物原料為國際輸入，未必是本土自產，若原產地、原產國種植情況等資訊不明，甚至苦茶籽還發生混充假冒等問題，不僅難以把關食安，更是食安五環從第一環就破功。

「第一環源頭把關沒做好，後面防守會更辛苦。」蘇偉碩建議，中央應統整並列出高風險的食品原料類別，並區分來源國風險高低，分門別類進行控管，否則等疑慮原料進入國內再進行管理，成本恐會更高，且從食用油脂案發現，原料一旦進到國內後，管理機制絕大部分仰賴業者自律、自主管理，且食品製造流程多，若只靠地方政府監督，人力、物力上根本不可能。

蘇偉碩說，在中央沒有法律、風險評估配套前提下，實施再多稽查也指示「十個抓一個，漏網之魚很多」，且食品被製成成品，進入市場後，根本沒有跨縣市、全國性追溯機制，以中聯案為例，追回的油品只有約三成，其餘七成恐早被民眾吃下肚，食安五環「向上溯源、向下追蹤均發生系統性失靈」，若不設法解決，食安漏洞只會層出不窮。

為落實管理，蘇偉碩建議政府比照歐盟，與民間同業公會合作，除要求業者自律外，也要提高罰則，「讓業者一被查獲，就破產不能經營」，以高壓方式提高業者自律程度，否則按目前罰則，中聯案只罰一點多億，對於中聯如此大規模、營收情況佳的公司，「繳罰款說不定還是划算」，類似情況若在美國發生，業者早就因賠償民眾、政府罰鍰等，不堪負荷而倒閉。

全民監督食安聯盟發起人蘇偉碩指出，食安五環標榜從農場至餐桌，但許多食材原料為國外輸入，應設法就原料進口地及原料風險高低，分門別類落實控管。圖／取自行政院網站