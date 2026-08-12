聽新聞
0:00 / 0:00

中央總在出事後才稽查 中研院士陳培哲：事務官體系瓦解讓食安失守

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
針對中聯油脂苯駢芘致癌油事件，中研院士陳培哲指出，國內食安事件最大問題為「徒法不足以致行」，除要求廠商自主管理，政府定期稽查、以公權力監督不可或缺。圖為衛福部日前由部長石崇良（左起）、行政院政務委員陳時中、食藥署長姜至剛公布第三方獨立調查結果。聯合報資料照
針對中聯油脂苯駢芘致癌油事件，中研院士陳培哲指出，國內食安事件最大問題為「徒法不足以致行」，除要求廠商自主管理，政府定期稽查、以公權力監督不可或缺。圖為衛福部日前由部長石崇良（左起）、行政院政務委員陳時中、食藥署長姜至剛公布第三方獨立調查結果。聯合報資料照

每遇食安風暴後，政府提出修法、加強稽查等作法，卻無法阻止食安事件再次發生。中研院陳培哲指出，國內食安事件最大問題為「徒法不足以致行」，除要求廠商自主管理，政府定期稽查、以公權力監督不可或缺，但蔡、賴二任總統執政下，國內事務官體系已遭破壞，科學食安把關以政治化方式處理，導致稽查不夠確實，以中聯案為例，食藥署至案件爆發後才派人查廠保留證據。

陳培哲認為，若執行不力，食安法規「不論如何修改都沒有用」，食品業者雖有自主管理責任，但政府公權力一定要介入監督，近期致癌油案件中，凸顯政府稽查不夠扎實、嚴謹，而食安稽查需靠來自事務官系統的專業人員擬定策略執行，決定哪些檢體需被保留，並制定稽查頻率，本次中央直至案件發生後才進場抽查，錯失業者出貨前採檢油槽並保留檢體作為證據的時機。

「事務官有其專業背景，若政府只用政治角度做事情，恐讓事務官覺得格格不入，萌生退意或索性袖手旁觀。」陳培哲指出，蔡、賴政府不夠重視事務官，已導致事務官體系崩解，食安把關失靈的關鍵之一，便在事務官沒有發揮應有作用，其根源是政務官想依照科學原則行事，卻受政務官、政治人物違反專業的指示，有人提早退休、有人離職，也有人留在體系內，但不願再據理發聲。

陳培哲舉例，國防部允許「賣馬桶」的室內裝修業者福麥國際拿下炸藥採購案，新冠疫情期間衛福部緊急授權的快篩試劑進口案由前身為小吃店的公司得標，若從事務官觀點，一定不能允許這類事情發生，「很明顯事務官已擋不住一些事情」，食安問題也是一樣，體系內事務官的主張，政務官未必能接受，加上食品雲追溯系統完全失靈，表示食藥署事務官系統已全然崩解。

每當食安事件發生，中央、地方互踢皮球，總會模糊焦點，頂新案時民進黨在野，要求中央舉行食安國是會議，中聯案民進黨執政，反責怪地方稽查不力。全民監督食安聯盟發起人蘇偉碩指出，依「食安法」中央為規則制定者、督導協調角色，地方政府則負責第一線執行，中央若發現第一線有可精進之處，可依法進行督導，而「食安法」也授權政府直接執行稽查。

蘇偉碩強調，中央應有擔當，概括承擔食安事件處辦、監督責任，不該在食安事件發生後，以各式方法論證歸咎地方，認為中央權無責任，地方雖有法定職責，但當食安事件規模為全國性、跨縣市時，責任便在中央，否則若像近期台糖發現致癌油一事，光是台糖公司、製油廠分屬不同縣市，地方政府就能彼此推託不願承擔，「中央沒責任、地方又互推」，最終是民眾遭殃。

食安 陳培哲 中研院 致癌沙拉油

延伸閱讀

中聯油品出包責任誰扛？張惇涵：油在中聯、不是台糖的油

食安關鍵 在人才非稽查

社宅政策被質疑跳票 牛煦庭：賴政府居住正義零進度 居住爭議一籮筐

食安會議專家遭爆與中聯餐敘 國民黨：食藥署不是護航就是失職

相關新聞

今年編7.6億⋯食藥署海內外查驗預算逐年增 原料溯源卻斷鏈於海關

103年頂新事件後，政府推動「食安法」修法，蔡英文前總統任內推動「食安五環」，賴清德總統則推動「食安五環2.0版」，但近年國內仍爆發蘇丹紅辣椒粉、致癌毒油等重大食安事件。全民監督食安聯盟發起人蘇偉碩指出，食安五環標榜從農場至餐桌，但許多食材原料為國外輸入，政府追蹤「只到海關就斷鏈」，應設法就原料進口地及原料風險高低，分門別類落實控管。

沙拉油獲准重新上架 台糖：優先滿足前面訂單

受中聯問題油波及的台糖沙拉油12日下午收到高雄市府衛生局的公文，通知「經審查符合規定，准予重新上架」，台糖自營的蜜鄰店、台糖加油站今天下午4時後已陸續上架。

高血壓用藥「保你爾」療效、品質出現疑慮 食藥署要求回收8.7萬錠

衛福部食藥署10日發布藥品「保你爾膜衣錠8毫克（衛署藥製字第057368號）」（批號2KA31）之回收資訊。該藥品為高血壓用藥，食藥署藥品組簡任技正劉佳萍指出，本次回收數量共1批，已銷售數量共計8萬7360錠，回收原因為藥品安定性試驗中，溶離試驗結果低於檢驗規格，恐影響藥品療效穩定性與藥品品質。

油安漏洞…專家籲全面清查 訂製油標準

中聯致癌油品食安事件後，再傳六家苦茶油廠苯駢芘超標，國內食用油脂管理出現系統性漏洞。專家建議，油脂製程加熱恐產生苯駢芘（BaP）等致癌物質，主管機關應大規模稽查全國所有食用油脂廠商，並逐步建立食用油脂標準化製程，訂出製程中每一節點的苯駢芘檢驗標準。

扛起食安 基層嘆不給人不給錢

「不給人、不給錢，卻要地方扛食安。」中聯致癌油食安風暴燒出食安人力不足困境，基層直言，中央專案多，但人力、經費不到位，台中喊人力吃緊，彰化評估需增一倍人力，桃園直言碰上重大事件，人力、預算都不夠用，未來修法後，稽查壓力更大。

落實食安五環 地方喊溯源跨縣市追查

食安五環標榜從「源頭至餐桌」，守護民眾食安，但全民監督食安聯盟發起人蘇偉碩指出，許多食品原料來自國外，但政府的追蹤「只到海關就斷鏈」，顯示食安五環從第一環就破功，應先評定原料進口地及原料風險高低，分門別類落實控管。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。