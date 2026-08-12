中央總在出事後才稽查 中研院士陳培哲：事務官體系瓦解讓食安失守

每遇食安風暴後，政府提出修法、加強稽查等作法，卻無法阻止食安事件再次發生。中研院士陳培哲指出，國內食安事件最大問題為「徒法不足以致行」，除要求廠商自主管理，政府定期稽查、以公權力監督不可或缺，但蔡、賴二任總統執政下，國內事務官體系已遭破壞，科學食安把關以政治化方式處理，導致稽查不夠確實，以中聯案為例，食藥署至案件爆發後才派人查廠保留證據。

陳培哲認為，若執行不力，食安法規「不論如何修改都沒有用」，食品業者雖有自主管理責任，但政府公權力一定要介入監督，近期致癌油案件中，凸顯政府稽查不夠扎實、嚴謹，而食安稽查需靠來自事務官系統的專業人員擬定策略執行，決定哪些檢體需被保留，並制定稽查頻率，本次中央直至案件發生後才進場抽查，錯失業者出貨前採檢油槽並保留檢體作為證據的時機。

「事務官有其專業背景，若政府只用政治角度做事情，恐讓事務官覺得格格不入，萌生退意或索性袖手旁觀。」陳培哲指出，蔡、賴政府不夠重視事務官，已導致事務官體系崩解，食安把關失靈的關鍵之一，便在事務官沒有發揮應有作用，其根源是政務官想依照科學原則行事，卻受政務官、政治人物違反專業的指示，有人提早退休、有人離職，也有人留在體系內，但不願再據理發聲。

陳培哲舉例，國防部允許「賣馬桶」的室內裝修業者福麥國際拿下炸藥採購案，新冠疫情期間衛福部緊急授權的快篩試劑進口案由前身為小吃店的公司得標，若從事務官觀點，一定不能允許這類事情發生，「很明顯事務官已擋不住一些事情」，食安問題也是一樣，體系內事務官的主張，政務官未必能接受，加上食品雲追溯系統完全失靈，表示食藥署事務官系統已全然崩解。

每當食安事件發生，中央、地方互踢皮球，總會模糊焦點，頂新案時民進黨在野，要求中央舉行食安國是會議，中聯案民進黨執政，反責怪地方稽查不力。全民監督食安聯盟發起人蘇偉碩指出，依「食安法」中央為規則制定者、督導協調角色，地方政府則負責第一線執行，中央若發現第一線有可精進之處，可依法進行督導，而「食安法」也授權政府直接執行稽查。

蘇偉碩強調，中央應有擔當，概括承擔食安事件處辦、監督責任，不該在食安事件發生後，以各式方法論證歸咎地方，認為中央權無責任，地方雖有法定職責，但當食安事件規模為全國性、跨縣市時，責任便在中央，否則若像近期台糖發現致癌油一事，光是台糖公司、製油廠分屬不同縣市，地方政府就能彼此推託不願承擔，「中央沒責任、地方又互推」，最終是民眾遭殃。