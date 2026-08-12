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沙拉油獲准重新上架 台糖：優先滿足前面訂單
受中聯問題油波及的台糖沙拉油12日下午收到高雄市府衛生局的公文，通知「經審查符合規定，准予重新上架」，台糖自營的蜜鄰店、台糖加油站今天下午4時後已陸續上架。
台糖強調，台糖大豆沙拉油經過32件檢查，品質絕無問題，感謝高雄市衛生局檢驗完成，同意台糖上架，台糖將優先處理先前有供貨合約的訂單，自營的蜜鄰店、台糖加油站12日下午4點後陸續上架，其他通路則需與各通路商協調公告。
台糖預估每月最高沙拉油產能約1000公噸，由於大節日將至，台糖將以穩定市場供需及平價供應為優先任務。
台糖重申，向福懋油脂採購的粗油非屬通報範疇，國內也沒訂定檢驗標準，是台糖用更高標準的採購合約標準去檢驗。本次事件中也讓各界理解台糖重視食品安全的信念，未來會更積極把關。
台糖下半年不再外購粗油，將從美國進口黃豆到自己廠區製油，台糖表示，用台糖立下的SOP製程嚴格把關，給台糖品牌一個交代，也是給消費者一個安全信賴。
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