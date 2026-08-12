快訊

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

3天前醫師已預告…陳盈潔離世享壽72歲 後事安排曝光

CPI符合預期Fed升息壓力降 台指期夜盤大漲逾700點

聽新聞
0:00 / 0:00

沙拉油獲准重新上架 台糖：優先滿足前面訂單

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
受中聯問題油波及的台糖沙拉油12日下午收到高雄市府衛生局的准予重新上架公文，下午4時起已在台糖門市恢復上架。記者杜建重／攝影
受中聯問題油波及的台糖沙拉油12日下午收到高雄市府衛生局的准予重新上架公文，下午4時起已在台糖門市恢復上架。記者杜建重／攝影

受中聯問題油波及的台糖沙拉油12日下午收到高雄市府衛生局的公文，通知「經審查符合規定，准予重新上架」，台糖自營的蜜鄰店、台糖加油站今天下午4時後已陸續上架。

台糖強調，台糖大豆沙拉油經過32件檢查，品質絕無問題，感謝高雄市衛生局檢驗完成，同意台糖上架，台糖將優先處理先前有供貨合約的訂單，自營的蜜鄰店、台糖加油站12日下午4點後陸續上架，其他通路則需與各通路商協調公告。

台糖預估每月最高沙拉油產能約1000公噸，由於大節日將至，台糖將以穩定市場供需及平價供應為優先任務。

台糖重申，向福懋油脂採購的粗油非屬通報範疇，國內也沒訂定檢驗標準，是台糖用更高標準的採購合約標準去檢驗。本次事件中也讓各界理解台糖重視食品安全的信念，未來會更積極把關。

台糖下半年不再外購粗油，將從美國進口黃豆到自己廠區製油，台糖表示，用台糖立下的SOP製程嚴格把關，給台糖品牌一個交代，也是給消費者一個安全信賴。

台糖 沙拉油

延伸閱讀

獨／台糖2881公噸大豆沙拉油 最快今日放行恢復上架

經濟部認台糖無通報義務 在野對此表質疑

中聯油品出包責任誰扛？張惇涵：油在中聯、不是台糖的油

台糖檢出超標油品引通報爭議 中市衛生局長親揭「理應通報」關鍵

相關新聞

沙拉油獲准重新上架 台糖：優先滿足前面訂單

受中聯問題油波及的台糖沙拉油12日下午收到高雄市府衛生局的公文，通知「經審查符合規定，准予重新上架」，台糖自營的蜜鄰店、台糖加油站今天下午4時後已陸續上架。

高血壓用藥「保你爾」療效、品質出現疑慮 食藥署要求回收8.7萬錠

衛福部食藥署10日發布藥品「保你爾膜衣錠8毫克（衛署藥製字第057368號）」（批號2KA31）之回收資訊。該藥品為高血壓用藥，食藥署藥品組簡任技正劉佳萍指出，本次回收數量共1批，已銷售數量共計8萬7360錠，回收原因為藥品安定性試驗中，溶離試驗結果低於檢驗規格，恐影響藥品療效穩定性與藥品品質。

獨／台糖2881公噸大豆沙拉油 最快今日放行恢復上架

農曆7月期間，以及9月開學後的營養午餐，市場對食用油需求量大，台糖受中聯油脂食安事件影響的2881公噸大豆沙拉油終於來馳援，如果沒有意外，今日就會放行，這批被重複檢驗多次的大豆沙拉油，放行後最快半天就能上架，供應市場需求。

史上最慘中元節？問題油波及百萬罐頭 食品業者告白：我們最倒楣

距離鯖魚重鎮宜蘭南方澳漁港邊僅十幾分鐘車程，座落著1964年就成立、蘇澳地區第一家魚罐頭工廠三興魚罐，新鮮的漁獲直送工廠，製成茄汁鯖魚罐頭，是許多人的兒時回憶、泡麵良伴，每逢中元節大拜拜，更是必備供品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。