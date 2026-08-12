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高雄市府准台糖油品恢復上架 蜜鄰先賣每月拚千噸

中央社／ 台北12日電

台糖先前受中聯問題油案波及，共有2881公噸大豆沙拉油產品受到影響。台糖表示，今天已收到高雄市府公文，先前受影響油品可恢復上架，台糖自營的蜜鄰便利超市已重新上架，其他通路尚待與廠商協調時間。

高雄市衛生局表示，台糖大豆沙拉油及烤酥油部分產品因涉及中聯油脂苯駢芘超標事件，7月9日起預防性下架；經多次查廠、檢驗均符合標準，即日起恢復上架販售。

台糖今年向福懋油脂公司採購2批涉及中聯來源的粗油，生產台糖大豆沙拉油約2146公噸，先前已採預防性下架，另有約735公噸未包裝大豆沙拉油儲存於廠內油槽。

台糖表示，今天下午2時許收到高雄市政府的公文，表示台糖先前預防性下架的油品可以重新上架。

台糖指出，已填充包裝好的2146噸沙拉油，隨時可以供貨，尚在油槽的735噸要看工廠作業狀況。先前有收到因應中元普渡需求的大訂單，目前產能將優先消化先前積欠廠商的訂單，這些廠商目前的需求為營業用的18公升包裝及民生用的3公升或2公升包裝。

針對重新上架油量是否能因應即將到來的中元節與中秋節需求，台糖回應，目前油品數量光是應付先前訂單已不足，但會啟動產能，預計每月最多可生產1000公噸油，以因應市場需求。

關於通路上架時間點，台糖說明，台糖自營的蜜鄰便利超市已上架，其他通路得跟通路商協調時間。

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