高血壓用藥「保你爾」療效、品質出現疑慮 食藥署要求回收8.7萬錠

衛福部食藥署10日發布藥品「保你爾膜衣錠8毫克（衛署藥製字第057368號）」（批號2KA31）之回收資訊。該藥品為高血壓用藥，食藥署藥品組簡任技正劉佳萍指出，本次回收數量共1批，已銷售數量共計8萬7360錠，回收原因為藥品安定性試驗中，溶離試驗結果低於檢驗規格，恐影響藥品療效穩定性與藥品品質。

劉佳萍說，全案是由藥品許可證持有商「健喬信元醫藥生技股份有限公司」通報，這批批號為2KA31的藥品安定性試驗中，發生溶離試驗結果低於檢驗規格情形，可能影響藥品品質與療效之穩定性，故啟動回收，其藥品適應症為高血壓，經洽業者表示，尚有其他未受影響之批號藥品，且庫存量充足，亦會持續生產，尚無藥品短缺之虞。

食藥署已要求廠商於今年8月24日前完成回收作業並繳交調查報告及預防矯正措施。劉佳萍指出，若藥商未依規定辦理回收作業，將依藥事法91條，處新台幣20萬至500萬元罰鍰。