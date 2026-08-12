獨／台糖2881公噸大豆沙拉油 最快今日放行恢復上架

農曆7月期間，以及9月開學後的營養午餐，市場對食用油需求量大，台糖受中聯油脂食安事件影響的2881公噸大豆沙拉油終於來馳援，如果沒有意外，今日就會放行，這批被重複檢驗多次的大豆沙拉油，放行後最快半天就能上架，供應市場需求。

遭中聯油脂苯駢芘超標事件波及的台糖，預防性下架約2146公噸，加上儲存於廠內油槽未包裝大豆沙拉油約735公噸，共計2881公噸受影響，經濟部早在7月22日就已呼籲地方政府拿到食藥署公文後能讓產品儘快恢復上架，但直至8月12日，高雄市政府才同意放行台糖這批大豆沙拉油。

據了解，有太多廠商太期待能買到這批油，因為被檢驗次數最多，最是安全、安心，廠商先前已經數次催促台糖趕快供給這批大豆沙拉油。台糖表示，平常心看待，確定沙拉油品質沒問題，接下來將以穩定供需及物價為主。

這批大豆沙拉油裝瓶3公升裝沙拉油169元，從民國99年以來就沒漲過價，至於營業用18公升裝售價915元，根據市場行情調整，通常會維持市場最低價，這批沙拉油的包裝分配比率則視中下游廠商叫貨需求而定。

針對此次風波，台糖決定下半年停止外購粗油，全數以自主進口黃豆產製成品油，黃豆自主檢驗頻率自今年6月起由每季檢驗1次，改為每合約檢驗1次，粗油自主檢驗頻率維持每批次檢驗1次，並自主調降苯駢芘採購規範管制界線由現行法規的2.0ppb下修至1.5ppb，確保生產過程符合衛生規範。