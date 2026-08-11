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基市下架近3萬公斤問題油品 謝國樑：嚴守防線、不讓問題食品流入市面

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天主持食品安全會報，指示相關單位持續保持橫向緊密合作，落實各項管制作為與後續追蹤，全力守護市民健康。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天主持食品安全會報，指示相關單位持續保持橫向緊密合作，落實各項管制作為與後續追蹤，全力守護市民健康。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天主持食品安全會報，市府衛生局等局處與外部專家學者，共同研討食安維護議題。問題油品事件發生後，基市下架相關產品已近3萬公斤，謝國樑說，市府仍用堅決的態度，嚴守防線，不讓問題食品流入市面。

基隆市衛生局召開今年度第2次食安會報，邀集基市消保官、衛生局、教育處、產業發展處、環境保護局及警察局，會同外部專家學者研討維護食安，保障民眾健康。

衛生局長張賢政說，市府團隊在第一時間啟動緊急應變機制，截至8月10日全市已累計下架回收違規油品及相關產品，共達2萬8851.5公斤，並完成各類食品業者稽查達267家次。

今天的會議針對本季食品抽驗、食品中毒案件處置、食品工廠管理、農產品溯源機制，以及學校午餐食材供應商與團膳廠商稽核作為進行討論。謝國樑在會中感謝外部專家委員，檢視各項執行成果後，肯定市府團隊落實食安管理工作，展現具體的防治成效。

謝國樑也指示相關單位，食安維護無假期，各局處須持續保持橫向緊密合作，落實各項管制作為與後續追蹤，全力守護市民健康，讓基隆市民都能吃得健康、吃的安心

謝國樑會後表示，今天的食安報重點在有問題的油品以及相關產品下架，下架產品已經達到2萬多公斤，未來仍然會用高標準，持續檢驗市面相關有疑問的產品，本府也會跟業者表明立場，可能產生疑問的相關的油品，尤其是他們的再製品，市府仍然希望預防性下架。

基隆市長謝國樑今天主持食品安全會報，指示相關單位持續保持橫向緊密合作，落實各項管制作為與後續追蹤，全力守護市民健康。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天主持食品安全會報，指示相關單位持續保持橫向緊密合作，落實各項管制作為與後續追蹤，全力守護市民健康。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今天主持食品安全會報，指示相關單位持續保持橫向緊密合作，落實各項管制作為與後續追蹤，全力守護市民健康。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天主持食品安全會報，指示相關單位持續保持橫向緊密合作，落實各項管制作為與後續追蹤，全力守護市民健康。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今天主持食品安全會報，指示相關單位持續保持橫向緊密合作，落實各項管制作為與後續追蹤，全力守護市民健康。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天主持食品安全會報，指示相關單位持續保持橫向緊密合作，落實各項管制作為與後續追蹤，全力守護市民健康。圖／基市府提供

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