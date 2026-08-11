中聯油品出包責任誰扛？張惇涵：油在中聯、不是台糖的油

中聯油品被驗出苯駢芘超標引發食安風波，行政院秘書長張惇涵11日表示，這次問題核心在中聯，外界若將責任推給台糖，是在轉移焦點；依《食品安全衛生管理法》（食安法）規定，中央與地方各有分工及責任，行政院從未推卸中央責任，真正應該追究的是問題源頭。

針對台糖是否早已知悉苯駢芘問題，以及衛福部長石崇良是否可能請辭或職務異動，張惇涵並未正面回應人事問題，而是強調，這次食安事件的責任歸屬相當清楚，「油在中聯、油是中聯，中聯的油就不是台糖的油」。

張惇涵指出，7月4日召開專家會議時，多位專家提出不同意見，最後由衛福部及食藥署決定，針對含有20%相關成分的產品進行下架。到了7月7日，考量第一線執法人員執行困難，以及消費者不容易辨識產品，衛福部長石崇良進一步宣布全面下架。

張惇涵表示，食安事件發生後，應回到責任釐清及制度檢討，該究責就究責、該修法就修法。行政院已將《食安法》修正草案送交立法院，呼籲朝野坐下來討論，中央與地方也應共同檢視制度，強化食安管理。

他強調，依現行食安法，中央、地方政府各自負有不同權責，部分地方政府將責任推給中央，同樣是在轉移焦點。這次事件最重要的不是相互究責，而是釐清責任、完善制度，共同為國人食品安全把關。