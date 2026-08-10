苦茶油風波燒進嘉義縣議會 議長促上市前送驗、縣府補助檢驗費

苦茶油食安風波延燒至嘉義縣議會，今天臨時會多名議員接連質詢油品安全。議員李國勝質疑全縣列管34家油品業者，衛生局把關是否足夠；議長張明達裁示，要求縣府研議補助苦茶油成品檢驗費用，讓產品上市前先經檢驗，為食安把關並建立消費者信心。

近期苦茶油苯駢芘超標事件引發關注，議員羅士洋表示，他近日走訪山區了解茶籽採收、榨油情況，認為外界應釐清問題究竟出在茶籽原料或製造過程，不能因部分油品出問題，讓整體苦茶油產業受到衝擊。

羅士洋說，嘉義山區茶農採收茶籽後，通常會進行後續處理，台灣苦茶籽也因品種、產地不同，價格有所差異。他並提出質疑，部分油品製造過程可能涉及不同油品混合，認為這波事件大部分可能是製造過程的問題，不是茶籽的問題，建議主管機關也可直接檢驗茶籽，從原料到製程逐步釐清汙染來源。

議員李國勝則將矛頭指向衛生局食安把關，詢問近期究竟稽查、抽驗多少油品業者，並質疑嘉義縣已有食安大樓及相關檢驗量能，面對食用油風波，應更積極介入調查，不能只因業者資本額未達強制自主檢驗門檻，就降低查驗密度。

衛生局長趙紋華表示，目前嘉義縣列管油品工廠34家，多數資本額在1000萬元以下，未達油品業者強制自主檢驗的規模門檻，但衛生局仍持續稽查、輔導自主檢驗，有疑慮產品也會抽驗。她在答詢過程中表示，近年共抽驗25件，其中1件不合格，近期另針對相關疑慮進行抽驗。

議長張明達最後裁示，苦茶油攸關食用安全，建議縣政府訂定計畫，讓嘉義縣苦茶油成品在準備販售給消費者前送驗，並由縣府補助檢驗費用，「讓大家吃得安全」，要求縣府及衛生局研議可行方式。