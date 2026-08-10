經濟部認台糖無通報義務 在野對此表質疑

「台糖作為國營企業，若製油原料有問題，應該通報主管機關！」10日立法院的質詢，經濟部、台糖與食藥署針對台糖是否要通報苯駢芘超標表示不用，因為台糖後來退回問題油，且法定通報範圍沒有包括原料。但白委洪毓祥、藍委楊瓊瓔質疑，台糖作為國營企業應有通報義務。

立法院經濟委員會10日邀請經濟部長龔明鑫、台糖副總經理蔡東霖、食藥署長姜至剛等官員就「台糖公司經營治理及風險控管之檢討－中聯油脂事件、台糖售地案等重大債權追償暨審計部114年度決算審核意見改善情形」進行報告。

粗油不能吃免通報？

民眾黨立委洪毓祥詢問，經濟部何時知道台糖有退中聯曾批給台糖的問題油？龔明鑫回應說，7月28日才知道，但相關問題油在台糖當初驗出來時並沒有接收，311油槽的油至今還在中聯油廠內，依據目前的《食安法》，台糖並沒有接受相關原料，而原料也不在通報範圍內，台糖並無通報義務。

但洪毓祥質疑，過去政府交代國營企業要作為國內食安的領頭羊，台糖應該有通報義務。蔡東霖則回應說，原料並沒有規範苯駢芘的含量，食藥署長姜至剛也說，苯駢芘的含量是「成品」納管，「中聯那批是粗油，是不能吃的」，但姜至剛也說，行政院已經送《食安法》修法，未來相關管理可討論。

修法範圍包括原料

國民黨立委楊瓊瓔也詢問龔明鑫，國營事業有沒有主動監督與通報的行政？但龔明鑫回應說，公務員都是依法行政，台糖在此案中也是如此，若有需要通報一定會通報，若沒有就是依法處理。

「可是行政院的修法要通報原料！」國民黨立委陳菁徽曾針對台糖免通報的說法批評，各部會都說《食安法》規定，只有「產品」有危害衛生安全之虞時，食品業者才負有通報責任，但行政院新的修法就有「原料與半成品」，這兩套說詞相互矛盾。

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