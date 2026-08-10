台糖國內買粗油惹麻煩 未來進口黃豆自製沙拉油

台糖採購粗油時發現苯駢芘超標，但因未主動通報而惹議，台糖決定下半年停購外購粗油，全數以自主進口黃豆產製成品油，並且爭取預防性下架的成品油及庫存成品油可以恢復上架。

立法院經濟委員會10日邀請經濟部、台糖、衛福部，針對台糖經營治理及風險控管檢討-中聯油脂事件、台糖售地案等重大債權追償事件，進行報告。

經濟部長龔明鑫表示，115年台糖向福懋採購黃豆粗油，首批因「苯駢芘」不符契約規範遭台糖拒收。後續兩批雖檢驗合格並製成沙拉油，但受代工廠中聯成品油苯駢芘超標事件影響，台糖採取預防性措施，將總計2881公噸的相關成品與庫存下架管控，待主管機關指示後續上架期程。

台糖表示，黃豆自主檢驗頻率自115年6月起由每季檢驗1次改為每合約檢驗1次，粗油自主檢驗頻率維持每批次檢驗1次，並自主調降苯駢芘採購規範管制界線由現行法規的2.0ppb下修至1.5ppb，確保生產過程符合衛生規範。

龔明鑫指出，台糖對於油脂檢驗有一套SOP，此次事件，台糖查驗12次，中央及地方政府查驗10次，總共查驗32次，所以台糖的油，絕對是符合標準的，至於預防性下架的那批油，正在等待程序，希望能恢復上架。

龔明鑫說，台糖將來可能不在國內買粗油，而是直接進口黃豆自己煉製，提高安全性。