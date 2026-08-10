台糖：下半年停購「外購粗油」

中聯油脂爆發毒油案，國營事業台糖因知情不報引發非議。台糖表示，今年下半年停購外購粗油，全數以自主進口黃豆產製成品油；未來若食安法修法，訂有明確遵循依據，將配合辦理。

立法院經濟委員會今邀經濟部、台糖、法務部、衛福部及審計部，針對「台糖公司經營治理及風險控管之檢討—中聯油脂事件、台糖售地案等重大債權追償暨審計部一一四年度決算審核意見改善情形」報告。

台糖書面報告指出，今年向福懋採購黃豆粗油，首批因「苯駢芘」不符契約規範因此拒收，後續兩批雖檢驗合格並製成沙拉油，但受代工廠中聯成品油苯駢芘超標事件影響，台糖採取預防性措施，總計二八八一公噸的相關成品與庫存已下架及管控，待主管機關指示後續上架期程。

台糖重申，五月十八日拒收批次未入廠也未製成產品，非屬食品安全衛生管理法第七條第五項對「產品」危害的通報要件，依法無須通報。台糖表示，下半年停購外購粗油，全數以自主進口黃豆產製成品油。

此外，經濟部七月廿八日赴台糖小港廠稽查，書面報告指出，首先，台糖上半年生產所投入的黃豆及粗油皆無使用癌油，採購美國二級黃豆皆附美國農業部出具公證報告，符合契約規範；其次，台糖自主檢查機制嚴謹；最後，追蹤第三方檢驗包括衛福部食藥署及高雄市衛生局檢驗結果，自七月八日至廿九日止，檢驗次數共廿次皆合格。台糖爭取進口黃豆自製大豆沙拉油成品，送高雄市衛生局抽驗合格後，期望盡速恢復上架。

衛福部書面報告則表示，此次事件反映現行食品安全管理制度於源頭管理、生產製程、自主管理、風險查驗、異常通報及資訊整合等面向，仍有精進空間。