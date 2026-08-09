致癌油風波延燒…台糖：下半年停購外購粗油 自主進口黃豆產製成品油

中聯問題油案，台糖表示，採取預防性措施，總計2881公噸的相關成品與庫存已下架及管控；台糖自主送驗及主管機關抽驗的樣品，粗油及成品油苯駢芘檢驗結果均符合規定，下半年停購外購粗油，全數以自主進口黃豆產製成品油。

立法院經濟委員會邀經濟部、台糖、法務部、衛福部及審計部就「台灣糖業股份有限公司經營治理及風險控管之檢討—中聯油脂事件、台糖售地案等重大債權追償暨審計部114年度決算審核意見改善情形」進行報告，相關書面報告已出爐。

台糖表示，115年向福懋採購黃豆粗油，首批因「苯駢芘」不符契約規範遭台糖拒收。後續兩批雖檢驗合格並製成沙拉油，但受代工廠中聯成品油苯駢芘超標事件影響，台糖採取預防性措施，總計2881公噸的相關成品與庫存已下架及管控，待主管機關指示後續上架期程。

台糖指出，公司自主送驗及主管機關（食藥署、高雄市衛生局）抽驗的樣品，粗油及成品油苯駢芘檢驗結果均符合規定。

台糖說明，5月18日拒收批次未入廠也未製成產品，非屬食品安全衛生管理法第7條第5項對「產品」危害的通報要件，依法無須通報。

台糖表示，下半年停購外購粗油，全數以自主進口黃豆產製成品油。未來若食安法修法，訂有明確遵循依據，台糖配合辦理。

經濟部7月28日實地赴台糖公司小港廠稽查，提出3點說明。第1，台糖上半年生產所投入的黃豆及粗油皆無使用癌油，台糖所採購美國二級黃豆皆附美國農業部所出具的公證報告，均符合契約規範。

經濟部指出，台糖向中聯公司所採購原料粗油，須先經封槽檢驗合格，才運送至小港廠生產。歷次交貨中，5月11日第一次交貨因檢驗結果苯駢芘超過契約標準2.0ppb而拒收，後續5月21日及6月11日檢驗結果皆合格而投入生產，台糖封槽檢驗合格的「粗油」（中聯301號槽），與食藥署公告中聯問題「成品油」7個批號（中聯313號、314號、315號及318號槽）並無關聯，台糖生產過程未使用問題粗油。

經濟部表示，第2，台糖自主檢查機制嚴謹，台糖黃豆自主檢驗頻率自6月起由每季檢驗1次改為每合約檢驗1次，粗油自主檢驗頻率維持每批次檢驗1次，並自主調降苯駢芘採購規範管制界線，由現行法規2.0ppb下修至1.5ppb，確保生產過程符合衛生規範。

經濟部指出，第3，追蹤第三方檢驗包括衛生福利部食藥署及高雄市衛生局檢驗結果，自7月8日至7月29日止，檢驗次數共20次皆合格。台糖爭取進口黃豆自製大豆沙拉油成品，送高雄市衛生局抽驗合格後，期望儘速恢復上架。

針對食安警訊通報，衛福部表示，此次事件反映現行食品安全管理制度於源頭管理、生產製程、自主管理、風險查驗、異常通報及資訊整合等面向，仍有精進空間。

衛福部依據事件調查結果、專家建議及實務執行情形，已啟動食安法修法作業，食安法修正草案以「強化源頭管理、強化製程管理、強化異常通報、強化品質管理、強化數位治理」為核心，將加強與各界溝通、廣納意見，完善食品安全防護體系。