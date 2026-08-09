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誰拋官員下台風向球？學者：應儘速處理毒油

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
衛福部長石崇良。（記者葉信菉／攝影）
衛福部長石崇良。（記者葉信菉／攝影）

「政府應儘速釐清食安問題，而非持續試探民眾官員是否要下台！」針對近日傳出衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛恐下台的風聲，學者莊伯仲受訪時表示，政府確實可能在測風向；學者曲兆祥則說，如今食安議題尚未完全釐清，政府應該先解決問題，而非持續放消息揣測輿情。

致癌油風波延燒，近日傳出衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛等人已表達請辭意願，但行政院發言人李慧芝與衛福部都表示，沒討論相關議題。外界質疑，政府雖沒有討論相關話題，但卻傳出請辭風聲，有可能是政府透過放消息來試探輿論風向。

觀察輿論反應

對此，文化新聞系教授莊伯仲受訪時指出，政治傳播中有「試探風向球」理論，指政府在正式推動具爭議性、重大或未成熟的政策與言論之前，透過特定管道故意將風向釋出，藉此觀察社會大眾、反對黨及利害關係人的反應，以決定政策要「繼續推進」、「修正調整」或「直接撤回」。

莊伯仲說，目前毒油案看來有這個可能，另外一個可能是要觀察輿情的反應，畢竟這兩位官員在毒油案中，都是屢屢被點名要下台負責者；最後，也可能是靜觀其變，若毒油案繼續延燒半個月左右，兩人有可能會正式請辭，若有緩解就可能持續在位，綜合判斷下確實有可能是在試探風向。

應聚焦解決問題

文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時說，現代民主政治的邏輯是碰到問題時先解決問題本身，從中調查出來誰要負責誰就下台，若是間接的則可能有政治責任，「畢竟政務官就是政治任命，上面說要下台就得下台」，但從近年來毒油案等事件來看，政府似乎都沒有很積極處理問題本身，只是看民意來決定。

「食安問題是管理問題！」曲兆祥說，政治風向球若沒有用，政府也不會拋，是否有用就要看民意的反應，但目前中聯毒油案看起來原因還是沒有搞清楚，沒有真正解決問題下，他對於石崇良、姜至剛傳出下台的風聲感到存疑。

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致癌沙拉油

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