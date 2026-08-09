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苦茶油已7家苯駢芘超標 食藥署將進廠輔導

聯合報／ 記者林琮恩王燕華／綜合報導
國內接連爆發苦茶油苯駢芘超標，累計已有七家業者中鏢。示意圖。 聯合報系資料照
國內接連爆發苦茶油苯駢芘超標，累計已有七家業者中鏢。示意圖。 聯合報系資料照

苦茶油苯駢芘超標事件未歇，翰霖貿易有限公司七日向北市通報一批苦茶油苯駢芘超標，累計已有七家苦茶油業者中鏢；衛福部食藥署至今尚未能釐清，冷壓製成的苦茶油苯駢芘超標原因，已規畫八月中旬舉辦二場交流會，進廠輔導苦茶油業者；專家指出，政府應盡速釐清超標原因與汙染源。

根據統計，問題苦茶油廠數量累計七家，分別為連淨綠色科技公司、源春製油廠、源發製油廠、德昌商號、農七十公司、鑫隆發實業以及翰霖貿易。

衛福部食藥署南區管理中心主任魏任廷說，食藥署將持續追查苦茶油流向與原因，於此之間，也將邀集全台苦茶油製造業者舉辦至少二場交流會，預計於八月十一日與十九日在雲林、嘉義縣舉辦，將從製程源頭協助業者掌握苯駢芘風險及管制重點，並強化ＨＡＣＣＰ、法規及標示管理。後續將由苦茶油製油專業人員會同主管機關進廠輔導。

海科大食科系教授凌明沛表示，進廠輔導主要是檢視業者ＨＡＣＣＰ管制問題，同時找出製程風險；近期多起苦茶油案件涉及進口茶籽，也應同步追查原料及苯駢芘汙染源；台大食安與健康研究所教授吳焜裕說，近期問題苦茶油多採冷壓製程，製程產生苯駢芘機率低，建議以活性碳吸附降低含量。

花蓮油茶籽種植面積近二八○公頃、年產二七二公噸，以卓溪鄉為主要產區。因應苯駢芘風暴，花蓮縣府近日推出苦茶油上市前自主檢驗補助，符合有機、產銷履歷或生產追溯資格的農民及業者，每產季大、小果籽苦茶油各可申請一次，補助九成檢驗費、最高六千元；檢驗不合格者不得販售。

苦茶油 苯駢芘 食藥署

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