苦茶油苯駢芘超標真相未明⋯食藥署將進廠輔導 專家建議：應調查原料

國內接連爆發致癌苦茶油案，截至今天問題製油廠已累計第7家。對此，衛福部食藥署擬於下周分別在製油廠集中的嘉義、雲林舉辦2場「交流會」，並於後續安排由專家會同主管機關至苦茶油廠逐一「進廠輔導」。不過，目前食藥署仍未說明苦茶油苯駢芘超標原因。專家點出，苦茶油製作過程並無高溫精煉，因此苯駢芘恐來自原料，建議除輔導查廠外，也要持續就原料進行調查，找出原因。

台大公衛學院食安與健康研究所教授吳焜裕表示，苯駢芘為環境汙染物，苦茶籽、黃豆原料等都可能含有苯駢芘，但大豆沙拉油製程可藉由精煉將其濃度降低，苦茶油無精煉步驟，若原料苯駢芘含量超標，將難以去除，加上近期案件中，多數疑慮品項為冷壓處理，烘培溫度至高130度，若不是使用炭火烘烤，不至於產生苯駢芘，建議可輔導業者在製程中使用活性碳吸附劑去除苯駢芘。

海科大食科系教授凌明沛則指出，進場輔導是由專家就業者HACCP各項管制點進行檢視，找出有疑慮之處，食品加工廠相關製程雖被要求落實HACCP管制，且此為最基本要求，但許多工廠並未確實執行，例如大豆沙拉油苯駢芘案件中，業者就未將苯駢芘列入管制項目，不過，一連串苦茶油案件中，多家製油廠使用進口茶籽原料，除輔導之外也應就原料及苯駢芘來源進行調查。

7家問題苦茶油廠為連淨綠色科技公司、源春製油廠、源發製油廠、德昌商號、農七十公司、鑫隆發實業股份有限公司及翰霖貿易有限公司。食藥署將邀集全台苦茶油製造業者，於下週8月11日、19日分別舉辦至少2場「交流會」，雖未強制參加，但該署掌握目前業者參加意願高，後續並將安排由專家會同主管機關進廠查廠，但具體查廠內容需由行政院食安辦邀食藥署及農業部討論後決定。