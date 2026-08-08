聽新聞
0:00 / 0:00

苦茶油苯駢芘超標真相未明⋯食藥署將進廠輔導 專家建議：應調查原料

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國內接連爆發致癌苦茶油案，截至今天問題製油廠已累計第7家。苦茶油示意圖。聯合報系資料照
國內接連爆發致癌苦茶油案，截至今天問題製油廠已累計第7家。苦茶油示意圖。聯合報系資料照

國內接連爆發致癌苦茶油案，截至今天問題製油廠已累計第7家。對此，衛福部食藥署擬於下周分別在製油廠集中的嘉義、雲林舉辦2場「交流會」，並於後續安排由專家會同主管機關至苦茶油廠逐一「進廠輔導」。不過，目前食藥署仍未說明苦茶油苯駢芘超標原因。專家點出，苦茶油製作過程並無高溫精煉，因此苯駢芘恐來自原料，建議除輔導查廠外，也要持續就原料進行調查，找出原因。

台大公衛學院食安與健康研究所教授吳焜裕表示，苯駢芘為環境汙染物，苦茶籽、黃豆原料等都可能含有苯駢芘，但大豆沙拉油製程可藉由精煉將其濃度降低，苦茶油無精煉步驟，若原料苯駢芘含量超標，將難以去除，加上近期案件中，多數疑慮品項為冷壓處理，烘培溫度至高130度，若不是使用炭火烘烤，不至於產生苯駢芘，建議可輔導業者在製程中使用活性碳吸附劑去除苯駢芘。

海科大食科系教授凌明沛則指出，進場輔導是由專家就業者HACCP各項管制點進行檢視，找出有疑慮之處，食品加工廠相關製程雖被要求落實HACCP管制，且此為最基本要求，但許多工廠並未確實執行，例如大豆沙拉油苯駢芘案件中，業者就未將苯駢芘列入管制項目，不過，一連串苦茶油案件中，多家製油廠使用進口茶籽原料，除輔導之外也應就原料及苯駢芘來源進行調查。

7家問題苦茶油廠為連淨綠色科技公司、源春製油廠、源發製油廠、德昌商號、農七十公司、鑫隆發實業股份有限公司及翰霖貿易有限公司。食藥署將邀集全台苦茶油製造業者，於下週8月11日、19日分別舉辦至少2場「交流會」，雖未強制參加，但該署掌握目前業者參加意願高，後續並將安排由專家會同主管機關進廠查廠，但具體查廠內容需由行政院食安辦邀食藥署及農業部討論後決定。

苦茶油 食藥署 超標 衛福部 致癌物質

延伸閱讀

致癌苦茶油廠累計第7家 食藥署下周南下輔導業者 將辦至少2場交流會

致癌苦茶油風暴延燒嘉縣市3業者中鏢 官方認證產銷履歷產品安心

北市查苦茶油苯駢芘超標 嘉縣追供應商查出中國原料

百年堂苦茶油苯駢芘超標 嘉縣查中國茶籽製330公斤、勒令停產

相關新聞

苦茶油已7家苯駢芘超標 食藥署將進廠輔導

苦茶油苯駢芘超標事件未歇，翰霖貿易有限公司七日向北市通報一批苦茶油苯駢芘超標，累計已有七家苦茶油業者中鏢；衛福部食藥署至今尚未能釐清，冷壓製成的苦茶油苯駢芘超標原因，已規畫八月中旬舉辦二場交流會，進廠輔導苦茶油業者；專家指出，政府應盡速釐清超標原因與汙染源。

苦茶油苯駢芘超標真相未明⋯食藥署將進廠輔導 專家建議：應調查原料

國內接連爆發致癌苦茶油案，截至今天問題製油廠已累計第7家。對此，衛福部食藥署擬於下周分別在製油廠集中的嘉義、雲林舉辦2場「交流會」，並於後續安排由專家會同主管機關至苦茶油廠逐一「進廠輔導」。不過，目前食藥署仍未說明苦茶油苯駢芘超標原因。專家點出，苦茶油製作過程並無高溫精煉，因此苯駢芘恐來自原料，建議除輔導查廠外，也要持續就原料進行調查，找出原因。

苦茶油苯駢芘風暴重創產業 花蓮祭9成檢驗補助

國內接續爆發苦茶油苯駢芘超標事件，讓苦茶油產量雪崩。花蓮油茶種植面積全台第一，縣府宣布補助9成費用，鼓勵農民將縣內油茶籽製成的苦茶油自主送驗苯駢芘，若在縣內油茶籽評鑑獲獎，不只全額補助，還會輔導取得標章、優先參與展售活動。

致癌苦茶油廠累計第7家 食藥署下周南下輔導業者 將辦至少2場交流會

國內接續爆發苦茶油苯駢芘超標事件，翰霖貿易有限公司7日向台北市政府通報一批苦茶油苯駢芘超標，衛福部食藥署指出，該署同日就會同翰霖公司工廠所在地新北市政府衛生局遷往查核，該批產品共218瓶、、已受出共100瓶，其餘下架封存。食藥署南區管理中心主任魏任廷說，這是國內第7家問題苦茶油廠，行政院食安辦將邀農業部與食藥署研商輔導事宜。

林靜儀喊中市公布0703會議紀錄全文 市府：回應與昨天相同

衛福部長石崇良昨表示台中市政府應公開7月3日會議紀錄，中市府表示早已公布，石部長貴人多忘事。衛福部次長林靜儀今天表示，台中市沒有公布會議紀錄全文，應像衛福部一樣公布與談紀要。中市府今天表示，對相關議題回應如前，不再做新回應。

首鬆口！認衛福部拍板2成問題油產品不下架 林靜儀：衛福部來負責任

衛福部食藥署公布7月4日專家會議，行政院食安辦主任許輔列席，外界仍質疑致癌油占比低於2成產品不必下架的原則，是否為行政院授意？許輔及衛福部長石崇良截至目前均不願承認是政策拍板者，導致中央挨批不願扛責。衛福部政務次長林靜儀今天首度鬆口，使用致癌油高於2成產品才需下架，是由專家在會議中提出，「我們認為專家建議合理而拍板，衛福部會來負這項責任。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。