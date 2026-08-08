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花蓮在地產苦茶油自主檢驗 縣府推最高補助9成
苦茶油致癌物超標風波持續，花蓮縣政府宣布，針對使用在地產油茶籽製成的苦茶油，補助自主檢測費最高9成；若參加縣內油茶籽評鑑獲獎，則補助全額檢驗費。
花蓮縣油茶籽種植面積近280公頃，年收量272公噸，以卓溪、萬榮鄉為主要栽種與採收區域，縣府2022年建立油茶籽評鑑制度，2024年在卓溪鄉成立油茶加工廠。
花蓮縣農業處表示，縣府訂定「以本縣油茶籽製成的苦茶油上市前自主檢驗苯駢芘補助原則」，降低農友檢驗成本，鼓勵產品上市前主動把關，從源頭保障消費者食用安全。
補助對象為花蓮縣內實際從事油茶生產的農民、依法設立的產銷班、農民團體及農企業，取得有機驗證、產銷履歷驗證或農產品生產追溯條碼三者之一，即可提出申請；自主檢驗未符合規定者，該批產品不得上市販售。
農業處表示，每產季大果籽、小果籽苦茶油可各申請一次苯駢芘自主檢驗補助，每次補助檢驗費9成、最高新台幣6000元；參加花蓮縣油茶籽評鑑獲獎者，檢驗費由縣府全額補助，每次最高7000元。
縣府表示，評鑑獲獎產品將由縣府主動送交第三方公正機構檢驗，確認符合國家食品安全標準後，再輔導取得「花蓮油茶證明標章」，建立「自主檢驗、第三方檢驗、產地認證」三重把關機制。
縣府說明，未來以花蓮在地農作物加工製成的印加果油、花生油等食用油品，也將參照苦茶油補助原則辦理。
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