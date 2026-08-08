苦茶油苯駢芘風暴重創產業 花蓮祭9成檢驗補助

國內接續爆發苦茶油苯駢芘超標事件，讓苦茶油產量雪崩。花蓮油茶種植面積全台第一，縣府宣布補助9成費用，鼓勵農民將縣內油茶籽製成的苦茶油自主送驗苯駢芘，若在縣內油茶籽評鑑獲獎，不只全額補助，還會輔導取得標章、優先參與展售活動。

花蓮縣油茶籽種植面積近280公頃，年收量272公噸，以卓溪、萬榮兩鄉為主要栽種與採收區域。縣府視為「綠金產業」，近年積極輔導推動，2022年率先建立油茶籽評鑑制度，前年在卓溪鄉成立油茶加工廠，協助農友健全加工流程、發展自有品牌。

因應苯駢芘風暴，縣府近日訂定「以本縣油茶籽製成之苦茶油上市前自主檢驗苯駢芘補助原則」，降低農友檢驗成本，鼓勵產品上市前主動把關，從源頭保障食安。

農業處長陳淑雯說，補助對象包括縣內實際從事油茶生產的農民、依法設立的產銷班、農民團體及農企業，取得有機驗證、產銷履歷驗證或農產品生產追溯條碼三者之一，每個產季大、小果籽苦茶油可各申請一次，每次補助9成苯駢芘檢驗費、最高6000元，但檢驗若不符規定，該批產品不得上市販售。

縣府也將舉辦油茶籽評鑑暨產地認證，即日起至8月14日受理報名，評鑑獲獎者全額補助苯駢芘檢驗費，每次最高7000元，得獎產品將由縣府送交第三方公正機構檢驗，確認符合國家食品安全標準後，再輔導取得「花蓮油茶證明標章」，還可以優先參與縣府的展售推廣活動。

花蓮青農林一州說，以往苦茶油送驗只固定檢驗重金屬、農藥，這次苯駢芘超標風暴對產業帶來重創，他的苦茶油營業額只剩3分之1，最近已自掏腰包花6700元將油品送驗苯駢芘，這項補助可以減輕農民負擔。

花蓮縣油茶籽種植面積全台第一，是縣府近年積極推動的「綠金」產業。圖／花蓮縣政府提供