致癌苦茶油廠累計第7家 食藥署下周南下輔導業者 將辦至少2場交流會

國內接續爆發苦茶油苯駢芘超標事件，翰霖貿易有限公司7日向台北市政府通報一批苦茶油苯駢芘超標，衛福部食藥署指出，該署同日就會同翰霖公司工廠所在地新北市政府衛生局遷往查核，該批產品共218瓶、、已受出共100瓶，其餘下架封存。食藥署南區管理中心主任魏任廷說，這是國內第7家問題苦茶油廠，行政院食安辦將邀農業部與食藥署研商輔導事宜。

魏任廷說，這批翰霖貿易有限公司通報的「苦茶油（有效日期2028／01／21)」檢出苯駢芘2.1ppb，超過規定上限2.0ppb，食藥署稽查發現，該業者使用中國苦茶籽生產該批苦茶油，共218瓶，售予基隆農會6瓶及散客94瓶，現場尚有118瓶已下架封存，新北衛生局已命業者即日起暫停作業及停止販賣苦茶油產品，中央與地方將持續攜手合作，共同維護食用油脂安全，保障國人健康。

近期苦茶油事件頻傳，首例為連淨綠色科技公司於7月21日爆出苦茶油苯駢芘。魏任廷說，截至目前問題油廠數量累計7家，分別為連淨綠色科技公司、源春製油廠、源發製油廠、德昌商號、農七十公司鑫隆發實業股份有限公司及昨日新增的翰霖貿易有限公司。食藥署雖未組成調查小組，但將邀集全台苦茶油製造業者舉辦至少2場「交流會」，雖未強制參加，但該署掌握目前業者參加意願高。

魏任廷說，食藥署將於下周的8月11日及19日，分別赴雲林、嘉義舉辦2場交流會，主動邀苦茶油製造業者與會，重點將由製程源頭著手，協助業者掌握苯駢芘風險及關鍵管制重點，並強化HACCP、法規及標示管理，提升業者自主管理能力，除前述2場外，食藥署另規劃於北部舉辦其他場次座談，後續並會安排苦茶油製油專業人員，會同主管機關逐一進入製油廠「進廠輔導」。