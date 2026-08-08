聽新聞
0:00 / 0:00

致癌苦茶油廠累計第7家 食藥署下周南下輔導業者 將辦至少2場交流會

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
北市衛生局昨晚接獲翰霖貿易有限公司自主通報其生產之苦茶油苯駢芘超標。圖／新北衛生局提供
北市衛生局昨晚接獲翰霖貿易有限公司自主通報其生產之苦茶油苯駢芘超標。圖／新北衛生局提供

國內接續爆發苦茶油駢芘超標事件，翰霖貿易有限公司7日向台北市政府通報一批苦茶油苯駢芘超標，衛福部食藥署指出，該署同日就會同翰霖公司工廠所在地新北市政府衛生局遷往查核，該批產品共218瓶、、已受出共100瓶，其餘下架封存。食藥署南區管理中心主任魏任廷說，這是國內第7家問題苦茶油廠，行政院食安辦將邀農業部與食藥署研商輔導事宜。

魏任廷說，這批翰霖貿易有限公司通報的「苦茶油（有效日期2028／01／21)」檢出苯駢芘2.1ppb，超過規定上限2.0ppb，食藥署稽查發現，該業者使用中國苦茶籽生產該批苦茶油，共218瓶，售予基隆農會6瓶及散客94瓶，現場尚有118瓶已下架封存，新北衛生局已命業者即日起暫停作業及停止販賣苦茶油產品，中央與地方將持續攜手合作，共同維護食用油脂安全，保障國人健康。

近期苦茶油事件頻傳，首例為連淨綠色科技公司於7月21日爆出苦茶油苯駢芘。魏任廷說，截至目前問題油廠數量累計7家，分別為連淨綠色科技公司、源春製油廠、源發製油廠、德昌商號、農七十公司鑫隆發實業股份有限公司及昨日新增的翰霖貿易有限公司。食藥署雖未組成調查小組，但將邀集全台苦茶油製造業者舉辦至少2場「交流會」，雖未強制參加，但該署掌握目前業者參加意願高。

魏任廷說，食藥署將於下周的8月11日及19日，分別赴雲林、嘉義舉辦2場交流會，主動邀苦茶油製造業者與會，重點將由製程源頭著手，協助業者掌握苯駢芘風險及關鍵管制重點，並強化HACCP、法規及標示管理，提升業者自主管理能力，除前述2場外，食藥署另規劃於北部舉辦其他場次座談，後續並會安排苦茶油製油專業人員，會同主管機關逐一進入製油廠「進廠輔導」。

致癌沙拉油 衛福部 駢芘超標 食藥署 苦茶油

延伸閱讀

翰霖苦茶油苯駢芘超標 新北衛生局命令產線停止、產品下架回收

苦茶油無定義⋯立委質疑苯駢芘來自混油 石崇良允開發檢驗方法揪混油

致癌苦茶油風暴延燒嘉縣市3業者中鏢 官方認證產銷履歷產品安心

已要求預防性下架…北市第3波油品擴大抽驗 2件苦茶油產品苯駢芘超標

相關新聞

苦茶油已7家苯駢芘超標 食藥署將進廠輔導

苦茶油苯駢芘超標事件未歇，翰霖貿易有限公司七日向北市通報一批苦茶油苯駢芘超標，累計已有七家苦茶油業者中鏢；衛福部食藥署至今尚未能釐清，冷壓製成的苦茶油苯駢芘超標原因，已規畫八月中旬舉辦二場交流會，進廠輔導苦茶油業者；專家指出，政府應盡速釐清超標原因與汙染源。

苦茶油苯駢芘超標真相未明⋯食藥署將進廠輔導 專家建議：應調查原料

國內接連爆發致癌苦茶油案，截至今天問題製油廠已累計第7家。對此，衛福部食藥署擬於下周分別在製油廠集中的嘉義、雲林舉辦2場「交流會」，並於後續安排由專家會同主管機關至苦茶油廠逐一「進廠輔導」。不過，目前食藥署仍未說明苦茶油苯駢芘超標原因。專家點出，苦茶油製作過程並無高溫精煉，因此苯駢芘恐來自原料，建議除輔導查廠外，也要持續就原料進行調查，找出原因。

苦茶油苯駢芘風暴重創產業 花蓮祭9成檢驗補助

國內接續爆發苦茶油苯駢芘超標事件，讓苦茶油產量雪崩。花蓮油茶種植面積全台第一，縣府宣布補助9成費用，鼓勵農民將縣內油茶籽製成的苦茶油自主送驗苯駢芘，若在縣內油茶籽評鑑獲獎，不只全額補助，還會輔導取得標章、優先參與展售活動。

致癌苦茶油廠累計第7家 食藥署下周南下輔導業者 將辦至少2場交流會

國內接續爆發苦茶油苯駢芘超標事件，翰霖貿易有限公司7日向台北市政府通報一批苦茶油苯駢芘超標，衛福部食藥署指出，該署同日就會同翰霖公司工廠所在地新北市政府衛生局遷往查核，該批產品共218瓶、、已受出共100瓶，其餘下架封存。食藥署南區管理中心主任魏任廷說，這是國內第7家問題苦茶油廠，行政院食安辦將邀農業部與食藥署研商輔導事宜。

林靜儀喊中市公布0703會議紀錄全文 市府：回應與昨天相同

衛福部長石崇良昨表示台中市政府應公開7月3日會議紀錄，中市府表示早已公布，石部長貴人多忘事。衛福部次長林靜儀今天表示，台中市沒有公布會議紀錄全文，應像衛福部一樣公布與談紀要。中市府今天表示，對相關議題回應如前，不再做新回應。

首鬆口！認衛福部拍板2成問題油產品不下架 林靜儀：衛福部來負責任

衛福部食藥署公布7月4日專家會議，行政院食安辦主任許輔列席，外界仍質疑致癌油占比低於2成產品不必下架的原則，是否為行政院授意？許輔及衛福部長石崇良截至目前均不願承認是政策拍板者，導致中央挨批不願扛責。衛福部政務次長林靜儀今天首度鬆口，使用致癌油高於2成產品才需下架，是由專家在會議中提出，「我們認為專家建議合理而拍板，衛福部會來負這項責任。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。