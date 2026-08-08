林靜儀喊中市公布0703會議紀錄全文 市府：回應與昨天相同

衛福部長石崇良昨表示台中市政府應公開7月3日會議紀錄，中市府表示早已公布，石部長貴人多忘事。衛福部次長林靜儀今天表示，台中市沒有公布會議紀錄全文，應像衛福部一樣公布與談紀要。中市府今天表示，對相關議題回應如前，不再做新回應。

衛福部和台中市政府近期為了「會議紀錄」針鋒相對，聚焦在中央與地方開的兩次致癌油相關會議，一次是7月3日中市府食安處召開，一次是7月4日衛福部食藥署召開，兩次會議中聯油公司都有列席。

台中市長盧秀燕7月30日表示，中央7月4日開完會後，7月5日就發布「問題油含量20%以下不用下架」的決策，質疑該會議有門神，要求中央公布會議紀錄；衛福部在8月5日晚上8時15分公布17頁會議紀錄，包含結論與發言紀要等等。

台中市政府則在8月2日公布市府7月3日的會議紀錄，包含一頁半會議紀錄與11頁會議資料。石崇良昨天受訪表示，中市府應公開完整紀錄；中市府發言人林谷隆回應，7月3日的會議食藥署有派員參加，市府也早就公布紀錄，石部長貴人多忘事。

林靜儀今天受訪時再次強調，台中市並未公布會議紀錄全文，比起衛福部既提供會議結論、又公布與談紀要，台中市政府應該也要公開所有資料給民眾看。中市府今天表示，對相關議題的回應與昨天相同，該場會議食藥署有派員參加，會議不涉及中聯復工，會議紀錄和相關資料也已經公布。