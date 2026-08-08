聽新聞
0:00 / 0:00

林靜儀喊中市公布0703會議紀錄全文 市府：回應與昨天相同

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
衛福部政務次長林靜儀強調，中市府應該公開完整會議紀錄，包含與談紀要等等。中市府表示，回應與昨天相同，該場會議食藥署有派員參加，會議並不涉及中聯復工，相關紀錄與資料都已公布。記者林琮恩／攝影
衛福部政務次長林靜儀強調，中市府應該公開完整會議紀錄，包含與談紀要等等。中市府表示，回應與昨天相同，該場會議食藥署有派員參加，會議並不涉及中聯復工，相關紀錄與資料都已公布。記者林琮恩／攝影

衛福部石崇良昨表示台中市政府應公開7月3日會議紀錄，中市府表示早已公布，石部長貴人多忘事。衛福部次長林靜儀今天表示，台中市沒有公布會議紀錄全文，應像衛福部一樣公布與談紀要。中市府今天表示，對相關議題回應如前，不再做新回應。

衛福部和台中市政府近期為了「會議紀錄」針鋒相對，聚焦在中央與地方開的兩次致癌油相關會議，一次是7月3日中市府食安處召開，一次是7月4日衛福部食藥署召開，兩次會議中聯油公司都有列席。

台中市長盧秀燕7月30日表示，中央7月4日開完會後，7月5日就發布「問題油含量20%以下不用下架」的決策，質疑該會議有門神，要求中央公布會議紀錄；衛福部在8月5日晚上8時15分公布17頁會議紀錄，包含結論與發言紀要等等。

台中市政府則在8月2日公布市府7月3日的會議紀錄，包含一頁半會議紀錄與11頁會議資料。石崇良昨天受訪表示，中市府應公開完整紀錄；中市府發言人林谷隆回應，7月3日的會議食藥署有派員參加，市府也早就公布紀錄，石部長貴人多忘事。

林靜儀今天受訪時再次強調，台中市並未公布會議紀錄全文，比起衛福部既提供會議結論、又公布與談紀要，台中市政府應該也要公開所有資料給民眾看。中市府今天表示，對相關議題的回應與昨天相同，該場會議食藥署有派員參加，會議不涉及中聯復工，會議紀錄和相關資料也已經公布。

致癌沙拉油 林靜儀 石崇良 台中市 盧秀燕 衛福部 食藥署

延伸閱讀

石崇良喊話公布7月3日會議資料 中市府酸貴人多忘事：食藥署有派員參加

首鬆口！認衛福部拍板2成問題油產品不下架 林靜儀：衛福部來負責任

食藥署認專家會議中聯全程在場 石崇良挨批說詞反覆：今公布會議記錄

石崇良喊話台中公開3日會議紀錄 對於產品全面下架「我負政治責任」

相關新聞

苦茶油已7家苯駢芘超標 食藥署將進廠輔導

苦茶油苯駢芘超標事件未歇，翰霖貿易有限公司七日向北市通報一批苦茶油苯駢芘超標，累計已有七家苦茶油業者中鏢；衛福部食藥署至今尚未能釐清，冷壓製成的苦茶油苯駢芘超標原因，已規畫八月中旬舉辦二場交流會，進廠輔導苦茶油業者；專家指出，政府應盡速釐清超標原因與汙染源。

苦茶油苯駢芘超標真相未明⋯食藥署將進廠輔導 專家建議：應調查原料

國內接連爆發致癌苦茶油案，截至今天問題製油廠已累計第7家。對此，衛福部食藥署擬於下周分別在製油廠集中的嘉義、雲林舉辦2場「交流會」，並於後續安排由專家會同主管機關至苦茶油廠逐一「進廠輔導」。不過，目前食藥署仍未說明苦茶油苯駢芘超標原因。專家點出，苦茶油製作過程並無高溫精煉，因此苯駢芘恐來自原料，建議除輔導查廠外，也要持續就原料進行調查，找出原因。

苦茶油苯駢芘風暴重創產業 花蓮祭9成檢驗補助

國內接續爆發苦茶油苯駢芘超標事件，讓苦茶油產量雪崩。花蓮油茶種植面積全台第一，縣府宣布補助9成費用，鼓勵農民將縣內油茶籽製成的苦茶油自主送驗苯駢芘，若在縣內油茶籽評鑑獲獎，不只全額補助，還會輔導取得標章、優先參與展售活動。

致癌苦茶油廠累計第7家 食藥署下周南下輔導業者 將辦至少2場交流會

國內接續爆發苦茶油苯駢芘超標事件，翰霖貿易有限公司7日向台北市政府通報一批苦茶油苯駢芘超標，衛福部食藥署指出，該署同日就會同翰霖公司工廠所在地新北市政府衛生局遷往查核，該批產品共218瓶、、已受出共100瓶，其餘下架封存。食藥署南區管理中心主任魏任廷說，這是國內第7家問題苦茶油廠，行政院食安辦將邀農業部與食藥署研商輔導事宜。

林靜儀喊中市公布0703會議紀錄全文 市府：回應與昨天相同

衛福部長石崇良昨表示台中市政府應公開7月3日會議紀錄，中市府表示早已公布，石部長貴人多忘事。衛福部次長林靜儀今天表示，台中市沒有公布會議紀錄全文，應像衛福部一樣公布與談紀要。中市府今天表示，對相關議題回應如前，不再做新回應。

首鬆口！認衛福部拍板2成問題油產品不下架 林靜儀：衛福部來負責任

衛福部食藥署公布7月4日專家會議，行政院食安辦主任許輔列席，外界仍質疑致癌油占比低於2成產品不必下架的原則，是否為行政院授意？許輔及衛福部長石崇良截至目前均不願承認是政策拍板者，導致中央挨批不願扛責。衛福部政務次長林靜儀今天首度鬆口，使用致癌油高於2成產品才需下架，是由專家在會議中提出，「我們認為專家建議合理而拍板，衛福部會來負這項責任。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。