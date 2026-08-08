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首鬆口！認衛福部拍板2成問題油產品不下架 林靜儀：衛福部來負責任

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部政務次長林靜儀今天首度鬆口，使用致癌油高於2成產品才需下架，是由專家在會議中提出，「我們認為專家建議合理而拍板，衛福部會來負這項責任。」記者林琮恩／攝影
衛福部政務次長林靜儀今天首度鬆口，使用致癌油高於2成產品才需下架，是由專家在會議中提出，「我們認為專家建議合理而拍板，衛福部會來負這項責任。」記者林琮恩／攝影

衛福部食藥署公布7月4日專家會議，行政院食安辦主任許輔列席，外界仍質疑致癌油占比低於2成產品不必下架的原則，是否為行政院授意？許輔及衛福部長石崇良截至目前均不願承認是政策拍板者，導致中央挨批不願扛責。衛福部政務次長林靜儀今天首度鬆口，使用致癌油高於2成產品才需下架，是由專家在會議中提出，「我們認為專家建議合理而拍板，衛福部會來負這項責任。」

據食藥署公布的會議紀錄，致癌油使用比率低於2成不必下架的說法，是由一名代號G專家最先拋出，其他專家有人認同，也有人表達憂心。林靜儀指出，食藥署已公開會議紀錄，可看到含致癌油2成不需下架一事，是由專家在會議中，基於106年食品下架原則，同時參考其他國家文獻後提出，專家基於科學進行討論，「在科學及數據上可以理解」。

不過，會議紀錄中強調，專家僅作建議而非決策，外界關注政策最終由誰拍板？林靜儀鬆口，身為衛生主管機關，「我們認為專家建議合理，做了最終拍板決策，衛福部會來負這責任，沒有問題。」針對近期外界對政府的質疑，她提到，食安為嚴謹的科學，站在政府立場，尊重專業的同時，也要考量到一般民眾，「以政治立場抹去科學，對食安發展不是好事。」

林靜儀說，對於廠商隱匿衛福部認為非常不可容許，食藥署得知案情時，第一時間就會同台中市政府衛生局至現場調查，並向檢調說明，由檢調介入後進行諸多動作，這都是食藥署得知案情後的作為，近期的爭辯、政治口水無助於食安，現行食安相關法規對食用油脂已有明確規定，若廠商能確實做到及早處理問題油品，事情就不會發展成這樣。

另，石崇良昨稱台中市政府也應該公布7月3日中聯案專家會議紀錄，遭市府打臉已比衛福部更早公布，質疑石「貴人多忘事」。林靜儀說，台中市未公布會議紀錄全文，近期衛福部因應立委所要求提供資料，先是提供7月4日專家會議結論，後續更完整公布與談紀要，「既然這樣大家就公開資料讓民眾看。」

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