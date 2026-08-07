翰霖苦茶油苯駢芘超標 新北衛生局命令產線停止、產品下架回收

北市衛生局今晚接獲翰霖貿易有限公司自主通報其生產之苦茶油苯駢芘超標，由於公司工廠設址在新北市，經通報後，新北衛生局會同衛福部食藥署至現場查核，查翰霖公司已主動通知下游業者將相關產品下架回收，該批苦茶油共218瓶，售至基隆農會6瓶及散客94瓶，其餘118瓶已下架並封存。

衛生局說明，經調查發現，翰霖貿易公司自主通報生產的苦茶油檢出苯駢芘 2.1 μg/kg ，超過標準2.0 μg/kg，且該公司已主動通知下游業者將相關產品下架回收，經查苦茶籽產地源自中國，衛生局提醒消費者，若曾購買到該批有效日期2028/01/21產品，請立即暫停食用，另業者受理不分批號效期苦茶油之退換貨，相關資訊可電洽客服專線(翰霖公司02-26628482)。

衛生局表示，為確保產品品質安全，已命業者自即日起暫停作業及停止販賣苦茶油產品，並依據「降低食品中多環芳香族碳氫化合物含量之作業指引」提供改善報告書及相關資料後，才能恢復作業及販賣。