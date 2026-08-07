已要求預防性下架…北市第3波油品擴大抽驗 2件苦茶油產品苯駢芘超標

致癌油風波，北市衛生局日前啟動第3波擴大抽驗，今日公布檢出2件苦茶油產品不符規定，分別於7月29日及8月3日已要求預防性下架。衛生局持續擴大抽驗各類油品，如有檢驗不合格油品立即公布，確保消費者食品安全。

衛生局表示，8月5日晚間接獲北市「聯廣國際企業有限公司」自主通報其販售之「百年堂冷壓黃金苦茶油（有效日期：2028/7/20）」產品檢出苯駢芘不符規定，衛生局獲報第一時間立即會同衛生福利部食品藥物管理署前往該公司稽查並抽驗該產品，結果檢出苯駢芘4.3 μg/kg不符規定。聯廣公司該問題批號共進貨300瓶，剩餘216瓶當日已責令預防性下架且不得販售。

衛生局也提及，北市「威加國際股份有限公司」委託嘉義縣「源春製油廠」代工並銷售給北市「庭茂農業生技股份有限公司」的「極品苦茶油（有效日期：2028/2/22）」產品檢出苯駢芘 2.8 μg/kg不符規定。北市庭茂公司向威加進貨該問題批號產品共252瓶，累計退貨85瓶，衛生局7月29日接獲威加下游永豐餘公司自主通報該公司苦茶油不符規定時，即要求威加公司針對源春製油廠生產油品全面預防性下架。

衛生局說，8月7日晚間接獲翰霖貿易有限公司自主通報苦茶油檢出苯駢芘 2.1 μg/kg，不符規定，已確認該公司雖登記於北市大安區，但查該址僅為登記地，實際營業及工廠均在新北市，已要求業者立即預防性下架相關產品，並配合新北市衛生局調查。北市衛生局也已第一時間通知新北市衛生局依權責後續辦理，倘有流向北市也將立即下架稽查作業調查。

法務局表示，苦茶油商品批號檢出苯駢芘超標的通路商，消保官呼籲業者應從速、從簡辦理消費者退費事宜，確實保障消費者權益。