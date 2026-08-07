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致癌苦茶油風暴延燒嘉縣市3業者中鏢 官方認證產銷履歷產品安心

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣衛生局日前接獲轄內鑫隆發實公司主動通報，苦茶油苯駢芘超標，除要求全面下架回收，並派員前往工廠稽查該批來自中國的茶籽，持續追查原料來源及製造流程。圖／嘉縣府提供
嘉縣衛生局日前接獲轄內鑫隆發實公司主動通報，苦茶油苯駢芘超標，除要求全面下架回收，並派員前往工廠稽查該批來自中國的茶籽，持續追查原料來源及製造流程。圖／嘉縣府提供

國人常用苦茶油致癌苯駢芘超標風波延燒。衛福部食藥署統計，短短2周6家業者被驗出超標，其中嘉縣2家、嘉市1家共3家，引發消費者擔憂，讓苦茶產地農民憂心，深怕國產苦茶油形象受波及。縣府農業處指出，農業部早在2017年即公告油茶作物產銷履歷TGAP（台灣良好農業規範），建議民眾優先選購具產銷履歷驗證的苦茶油產品，提高食用安全保障。

嘉縣雖非全台最大油茶產區，卻接連傳出苦茶油品質事件。究竟問題出在中國進口茶籽，還是國產苦茶原料，抑或製油加工過程，目前食藥署仍未查出真正原因，已邀集具苦茶油製造經驗專家，針對出包業者進行製程輔導，檢視原料管理、烘焙及榨油流程，希望找出關鍵因素，降低超標風險。

種油茶農民表示，國產苦茶籽每年10、11月採收，採收以日曬或低溫烘焙處理，不會用高溫直火，懷疑中國茶籽為求快速乾燥，採用直火加熱，增加苯駢芘產生風險。相關說法仍待官方調查證實，無法認定超標原因與原料來源直接關聯。縣府農業處指出，縣轄油茶約250公頃，年產量約210公噸，阿里山160公頃、產量145公噸最大產區。

由於油茶籽多交由油廠加工，不會直接販售給消費者，目前縣內取得油茶產銷履歷驗證的加工單位僅有梅山茶油生產合作社，驗證面積16.6641公頃，境內約7.6463公頃。此外，全縣油茶有機驗證面積78.8241公頃，主要分布阿里山鄉，另有94.7588公頃處於有機轉型期，涵蓋阿里山、中埔、大埔及番路等鄉鎮。

縣衛生局日前接獲轄內鑫隆發實公司主動通報，自主檢驗發現苦茶油苯駢芘超標，已立即要求業者全面下架回收。衛生局調查，該批產品使用原料為中國進口茶籽，目前已派員前往工廠稽查，持續追查原料來源及製造流程。農民表示，中國進口苦茶籽價格遠低於國產，價差可達2倍以上，因此市場上仍有不少業者使用進口原料製油。

北檢偵辦永豐餘苦茶油苯駢芘超標案，查出提供中國進口苦茶籽給代工廠製油，再以國產名義販售，業者及負責採購人員遭法院裁定羈押禁見，檢方朝涉嫌詐欺、虛偽標示偵辦。在致癌苯駢芘超標事件未釐清前，不少消費者對市售苦茶油信心下降，有人乾接向產地農民買苦茶籽，再送至熟識油廠代工榨油，「產地直供、原料自備、現榨取油」，確保食用安全。

嘉縣衛生局日前接獲轄內鑫隆發實公司主動通報，苦茶油苯駢芘超標，除要求全面下架回收，並派員前往工廠稽查該批來自中國的茶籽，持續追查原料來源及製造流程。圖／嘉縣府提供
嘉縣衛生局日前接獲轄內鑫隆發實公司主動通報，苦茶油苯駢芘超標，除要求全面下架回收，並派員前往工廠稽查該批來自中國的茶籽，持續追查原料來源及製造流程。圖／嘉縣府提供

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