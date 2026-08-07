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混用陸貨 致癌苦茶油再+1
台北市聯廣國際企業公司販售「百年堂冷壓黃金苦茶油」苯駢芘每公斤六點三微克超標，嘉義縣衛生局前往製造商鑫隆麻油廠稽查，發現該批產品使用中國大陸進口茶籽，以攝氏九十至一百度焙炒後榨油，再分裝、貼標販售，要求全面檢討製程、確認改善才能恢復販售。
苦茶油苯駢芘超標，近二周新增六案，分別為連淨綠色科技、源春製油廠、源發製油廠、德昌商號、農七十公司、鑫隆發實業，均需暫停生產。食藥署指出，這六家多為「前店後廠」小型業者，茶籽來源不同，將啟動輔導機制，請專家查訪原因。
六腳鄉鑫隆發實業公司的鑫隆麻油廠生產此批苦茶油三三○公斤，業者官網昨公告，購買該批次產品（批號二○二六○七二○Ｋ），無論是否已開封，都可憑購買證明向原購買處辦退款或退換貨，且今年元旦至七月卅一日購買該公司「苦茶油」所有規格商品，一併接受辦理退貨及退款。
鑫隆麻油廠七月廿日製造一批三三○公斤苦茶油，同月四日依自主管理機制送驗；本月五日上午十一時許接獲檢驗報告，確認苯駢芘超標，業者立即通知下游商聯廣公司「百年堂冷壓黃金苦茶油」、南投縣中寮鄉農會苦茶油停止販售、下架及回收產品，同日下午四時通報嘉縣衛生局。
嘉縣衛生局五日下午接獲通報之後，立即派員稽查，並要求業者全面清查產品流向並回收相關產品，即日起暫停販售苦茶油產品。
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