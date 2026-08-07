混用陸貨 致癌苦茶油再+1

市占率近四成的中聯油脂產品被檢出致癌物超標，由於中聯是許多食品加工廠、糕餅業、餐飲業的重要供應商，如今在食安事件後復工遙遙無期，不只衝擊供應鏈，更讓即將到來的中元普渡與中秋節兩大消費旺季蒙上陰影。業者認為，中元節因屬剛性祭祀需求，衝擊相對有限；但中秋節以送禮為主，消費心理因素較大，若食安疑慮持續發酵，禮盒買氣受影響的程度較大。

2026-08-07 00:00