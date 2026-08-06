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致癌油風暴延燒逾月 中聯油脂申請復工遭駁回理由曝光
中聯油脂公司油品被驗出致癌物「苯駢芘」超標，遭台中市政府重罰累計600萬元並勒令停工。台中市政府今晚宣布，中聯公司申請復工，經市府審查，確認業者尚未完整釐清事件根本原因，也未能提出具體且可驗證的改善措施，昨天依法駁回。
台中市食安處說明，中聯油脂公司在7月31日檢附相關資料申請復工，所提改善內容仍歸因於黃豆原料，未完整釐清內部管理及系統性防線失靈的根本原因，也欠缺具體成效驗證，無法確保復工後能有效阻絕人為與系統疏漏，因此依法駁回復工申請。
食安處指出，此案影響重大，中央已指派專家小組進行專案調查並提出具體報告。中聯後續若再提出復工，市府將與中央共同審查，依中央調查結果逐項確認原料管理、製程控制、檢驗監測及食品安全管理等缺失是否均已完成改善，且已通過預防再發及成效驗證後，才會進一步評估復工。
市府強調，將持續要求業者針對原料管理、製程控制、檢驗監測、異常處置及通報機制提出可檢核、可驗證的具體改善措施，並配合中央專案調查結果嚴格審查，在各項風險獲得有效控制前，絕不同意復工。
台中市食安處統計，此次油品超標事件，食安處針對三家業者多次未依規通報等情事，累計開罰中聯油脂600萬元、福懋油脂600萬元、福壽實業900萬元，截至目前，三家公司合計裁罰2100萬元。
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