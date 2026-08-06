台糖遭疑未通報問題油 工會：待查勿片面指控

中聯問題油案延燒，台糖遭質疑未通報引發爭議。台糖工會今天表示，食安攸關全民健康，任何涉及食安風險的案件都應依法處理、調查；但在事件尚未完全釐清前，各界應秉持客觀理性態度，避免以片面資訊或未經證實的推論，傷害台糖多年建立的信譽。

台糖今天透過新聞稿指出，台糖向來重視食安，長期建立完整原料採購、檢驗及產品管理制度。中聯油品苯駢芘事件發生後，台糖第一時間主動配合政策，完成預防性下架、停止出貨、封存產品與盤點，秉持國營企業社會責任，展現維護消費者健康的決心。

針對外界稱台糖未即時通報，台糖工會表示，相關事實及時序應以主管機關調查結果與客觀證據為準，而非僅憑媒體報導或片段資訊下結論。若程序確有需要檢討之處，應透過行政調查及制度檢視改善，而非在事實未明前，對台糖作出不公平的指控。

台糖工會強調，台糖是深具代表性的國營企業，數十年來肩負穩定民生物資供應與維護食安重任，全體員工始終秉持專業負責態度。此次事件造成第一線員工極大壓力，甚至影響公司品牌形象，台糖工會深感遺憾與不捨。

台糖工會表示，將持續支持公司配合主管機關調查，督促公司精進食安及風險管理機制，維護公司商譽、員工工作尊嚴及消費者對台糖品牌的信任，共同守護國人食安。