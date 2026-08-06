快訊

「終可正大光明存在」土城割頸案被害少年名字解禁 楊爸捐500萬獎助學金

不轉彎？白海豚颱風周末龜速擦邊 氣象署不排除這地發陸警

今年第6次！北韓發射彈道飛彈 落在日本專屬經濟區外

聽新聞
0:00 / 0:00

協助中聯油脂受害廠商 中市府：設專案法律諮詢

中央社／ 台中6日電

中聯油脂問題油延燒，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今天質疑中市府沒有主動接觸受影響業者，市府法制局表示，設有專案法律諮詢管道，還配合中央啟動消費者團體訴訟機制。

市議會民政委員會今天開會審查114年度決算案，周永鴻在會中表示，台中是事件發生地，法制局既然設有法律服務機制，為何沒有主動接觸受影響業者，而是坐等民眾上門。

周永鴻認為，中聯油脂事件發生至今，法制局沒有協助任何一件受害廠商案件，卻花時間研究其他縣市自治條例。市民真正想知道的是，台中市政府到底能為受害者做什麼，而不是只會替加害者轉移焦點。

法制局回應，提供主動且全面的法制支援，除已建立專案法律諮詢管道，深化法律服務主動性；同時積極配合中央啟動消費者團體訴訟機制，期盼透過完善的法制後盾，捍衛受害業者及消費者權益。

針對中聯、泰山、福壽、福懋油等公司油品事件受影響的台中市下游廠商及團膳業者，法制局說明，已成立專案法律諮詢服務，指派專業律師協助業者評估退貨、退款、損害賠償及相關法律途徑。為利業者快速提出需求，法制局並建置線上登記系統，完成登記後即有專人主動聯繫並安排律師提供諮詢服務。

關於消費者權益保障部分，法制局表示，行政院消費者保護處已協請「財團法人中華民國消費者文教基金會」及「社團法人台灣消費者保護協會」啟動團體訴訟機制。法制局除全力配合中央消保處外，相關訊息皆已公告發布於市府法制局首頁及消費者保護園地網站。

台中 中聯

延伸閱讀

中聯油脂案團體訴訟 消基會：已收3207件申請

中聯油脂案遭針對 南市府反擊：勿政治操作混淆食安主管權責

中聯油脂風暴延燒 台南查核2048家業者、下架72公噸問題油品

毒油燒入校園！北市府將協助師生團訟 最高可索賠逾30萬

相關新聞

出席7月4日專家會議 蘇南維：中聯代表被動發言、被學者挑戰製程管理

衛福部公布7月4日專家會議報告，該場會議後政府決議使用問題油比率低於20%業者不必下架產品，且中聯公司全程列席，引發疑慮。與會7名專家之一、台大農化系教授蘇南維還原當天情況，專家先舉行會議討論後，認為有必要讓中聯進行報告，才在會議中後段要中聯代表進場，被動接受專家對製程管理的挑戰，且會中並未做成任何決議，後續由食藥署長向部長報告，決策權應在政府。

中聯油脂案遭針對 南市府反擊：勿政治操作混淆食安主管權責

食用油事件持續延燒，台南市政府今天表示，針對近日有人刻意將中聯油脂事件責任導向台南市政府，甚至曲解食安相關法規。食品安全攸關全民健康，有心人士以政治立場來掩蓋事實，不足為憑。

致癌苦茶油2周爆6案、問題業者增1家 食藥署要求停業+啟動輔導

問題苦茶油又增一案，聯廣國際企業有限公司向台北市政府衛生局通報「百年堂冷壓黃金苦茶油（批號：20260720K；有效日期：2028／7／20）」產品，檢出苯駢芘6.3ppb。衛福部食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，本案製造業者為位於嘉義「鑫隆發實業股份有限公司」，為近期苦茶案件中第6家問題油廠，這些油廠已全數停業，食藥署將啟動輔導機制。

百年堂苦茶油苯駢芘超標 嘉縣查中國茶籽製330公斤、勒令停產

台北市日前查出「百年堂冷壓黃金苦茶油」苯駢芘超標，追查產品由嘉義縣鑫隆麻油廠供應。嘉義縣衛生局接獲業者自主通報後稽查，查出該批苦茶油使用中國進口茶籽，7月20日共生產330公斤，已命業者暫停作業及停止販售苦茶油，並全面清查產品流向、下架回收。

中聯油下架會議紀錄「C專家」說話了！訂20%是製造問題非解決問題

衛福部食藥署昨公開「七月四日決議放行含油量20%以下的問題油產品」會議紀錄，被列為「C專家」的輔仁大學食品科學系講座教授陳炳輝說，他於會議中本於科學提出問題與討論，也質疑追查第二層產品恐沒完沒了，因追查問題產品前，業者得先確認哪些產品含油量在20%以下，國內多數餐廳、夜市靠記憶在製作料理，難出示每次產品的含油量，他直言「訂出20%不是解決問題，反而是製造問題」，可能引發民怨。

7月4日致癌油會議中聯全程列席 石崇良挨批說謊 衛福部：因會議紀錄誤判

致癌油風暴延燒，隨著中聯案最初致癌油使用20%產品下架專家會議決議紀錄公布，加上食藥署長姜至剛昨證實，中聯代表全程列席，引發外界認為衛福部長石崇良說謊。衛福部今發文澄清，石崇良未出席7月4日專家會議，因此於檢視會議紀錄後，依會議發言內容作出上述說明，並非說謊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。