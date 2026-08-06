協助中聯油脂受害廠商 中市府：設專案法律諮詢

中聯油脂問題油延燒，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今天質疑中市府沒有主動接觸受影響業者，市府法制局表示，設有專案法律諮詢管道，還配合中央啟動消費者團體訴訟機制。

市議會民政委員會今天開會審查114年度決算案，周永鴻在會中表示，台中是事件發生地，法制局既然設有法律服務機制，為何沒有主動接觸受影響業者，而是坐等民眾上門。

周永鴻認為，中聯油脂事件發生至今，法制局沒有協助任何一件受害廠商案件，卻花時間研究其他縣市自治條例。市民真正想知道的是，台中市政府到底能為受害者做什麼，而不是只會替加害者轉移焦點。

法制局回應，提供主動且全面的法制支援，除已建立專案法律諮詢管道，深化法律服務主動性；同時積極配合中央啟動消費者團體訴訟機制，期盼透過完善的法制後盾，捍衛受害業者及消費者權益。

針對中聯、泰山、福壽、福懋油等公司油品事件受影響的台中市下游廠商及團膳業者，法制局說明，已成立專案法律諮詢服務，指派專業律師協助業者評估退貨、退款、損害賠償及相關法律途徑。為利業者快速提出需求，法制局並建置線上登記系統，完成登記後即有專人主動聯繫並安排律師提供諮詢服務。

關於消費者權益保障部分，法制局表示，行政院消費者保護處已協請「財團法人中華民國消費者文教基金會」及「社團法人台灣消費者保護協會」啟動團體訴訟機制。法制局除全力配合中央消保處外，相關訊息皆已公告發布於市府法制局首頁及消費者保護園地網站。