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出席7月4日專家會議 蘇南維：中聯代表被動發言、被學者挑戰製程管理

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部公布7月4日專家會議報告，該場會議後政府決議使用問題油比率低於20%業者不必下架產品，且中聯公司全程列席，引發疑慮。聯合報系資料照
衛福部公布7月4日專家會議報告，該場會議後政府決議使用問題油比率低於20%業者不必下架產品，且中聯公司全程列席，引發疑慮。聯合報系資料照

衛福部公布7月4日專家會議報告，該場會議後政府決議使用問題油比率低於20%業者不必下架產品，且中聯公司全程列席，引發疑慮。與會7名專家之一、台大農化系教授蘇南維還原當天情況，專家先舉行會議討論後，認為有必要讓中聯進行報告，才在會議中後段要中聯代表進場，被動接受專家對製程管理的挑戰，且會中並未做成任何決議，後續由食藥署長向部長報告，決策權應在政府。

會議紀錄中以英文字母作為代號，未直接揭露專家名稱，蘇南維認為不必逐一對照專家名稱，當天中聯共有總經理、廠長、課長3人與會，專家釐清重點包括為何他們知道巴西豆處理方式要與美國不同？增加白土考量為何、要加多少、是否有判斷依據？他於會議中特別提到，白土也有吸附率好壞差異，做這類製程判斷時，不應只依靠經驗，需由科學角度進行評估。

針對外界關注中聯列席一事，蘇南維還原當天情況，會議中多數時間是由專家對中聯案苯駢芘成因進行討論，直到中後段時間才討論下架回收範疇，且先由食藥署官員及學者專家討論後，認為有必要讓中聯進入會議室報告，才請中聯代表進場，且中聯不是主動發言，而是回應專家詢問，「我們不斷挑戰他製程管理有問題，而他們也會自己捍衛。」

使用問題油20%產品不必下架一事，於會議中末段才短暫討論。蘇南維說，他在會中提出，以20%作為第二層產品下架與否規則，恐馬上被吐槽，食品生產者、消費者都會莫衷一是、無所適從，因疑慮產品多數是完整加工產品，依規定需有完整成分標示，應藉此「機會教育」，由業者下架20%產品問題油產品，民眾也要練習去營養標示，可減少認定上的問題。

蘇南維表示，會議中專家交換意見，部分專家持不同意見，但整體氣氛平和，並無彼此爭論，但會議中「未當場決定20%下架與否」，而是由食藥署署長姜至剛將學者想法帶回向衛福部長石崇良報告，不過，姜至剛為毒理教授出身，「作風太學者了」，向部長、院長溝通時，政治事件不應從學者討論的科學論述出發，而專家身分只能提出建議，最終行政裁量權仍在政府。

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