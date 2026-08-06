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中聯油脂案遭針對 南市府反擊：勿政治操作混淆食安主管權責

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府呼籲食安事件不要成政治角力工具，完善制度最重要，莫混淆視聽、也拒絕政治攻防。圖／台南市政府提供
台南市政府呼籲食安事件不要成政治角力工具，完善制度最重要，莫混淆視聽、也拒絕政治攻防。圖／台南市政府提供

食用油事件持續延燒，台南市政府今天表示，針對近日有人刻意將中聯油脂事件責任導向台南市政府，甚至曲解食安相關法規。食品安全攸關全民健康，有心人士以政治立場來掩蓋事實，不足為憑。

台南市政府表示，整起事件之所以演變成今天的爭議，源頭就在於台中市長盧秀燕指稱台糖油品部在台南，痛批政院護航、企圖誤導民眾以為台南市政府就是本案主管機關，因此，黃偉哲市長才親自前往台糖油品事業部，目的就是釐清事實、澄清社會誤解，讓民眾了解油品事業部主要經營汽柴油及石油相關業務，並非本案食用油原料的生產或管理單位。

令人遺憾的是，當市府澄清錯誤資訊，清楚說明主管機關權限，通報流程，反而被指控是在替業者護航。南市府強調， 真正值得社會思考的是「究竟是誰一開始以錯誤資訊混淆主管權責 ?是誰刻意放大法令權責? 究竟是希望釐清真相，還是刻意延續錯誤印象？」

南市府指出，事實很清楚，該批「台糖未曾收貨、也未付款」的油品，來源為中聯油脂，原料端主管機關為台中市政府。然而，部分人士仍反覆糾結於「台糖未通報」、「台糖總公司設於台南」、「台糖砂糖事業部設於高雄」等論述，刻意將食安事件帶向政治攻防，而非回到制度面檢討。

針對外界對於台南市食品安全管理自治條例的法律分析，南市府法制處表示，此條例是台南市依「地方制度法」制定的自治法規，依法由台南市政府負責解釋及適用。任何人都可以提出法律意見，但地方自治法規如何適用，仍應依據法律規定及主管機關職權認定，而不是以個人評論取代依法行政。依法行政是「先查清楚事實，再依照法律判斷」，而不是先認定誰有責任，再回頭找法律支持既定結論。

法制處強調，法律不能只挑一句條文來解讀，更不能忽略法律適用範圍，只憑個人見解就直接推論法律責任。法律見解可以不同，但應建立在完整事實與法律分析之上，而不是將個人評論逕自視為法律定論。

法制處指出，法律人的責任，是讓法律回歸法律、讓事實回歸事實，而不是讓法律討論淪為政治攻防的一部分。若忽略法律適用範圍及主管機關權責，只剩下政治立場，真正受傷的不只是個案，更是人民對法治的信任。

台南市政府今天嚴正聲明，市長黃偉哲日前到位於台南新營市的台糖油品部，源頭在於台中市長盧秀燕指稱台糖油品部在台南，是要釐清事實真相。聯合報系資料照
台南市政府今天嚴正聲明，市長黃偉哲日前到位於台南新營市的台糖油品部，源頭在於台中市長盧秀燕指稱台糖油品部在台南，是要釐清事實真相。聯合報系資料照

食安 中聯 主管 致癌沙拉油

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