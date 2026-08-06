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致癌苦茶油2周爆6案、問題業者增1家 食藥署要求停業+啟動輔導

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
苦茶油案件又增一案，聯廣國際企業有限公司向台北市政府衛生局通報「百年堂冷壓黃金苦茶油（批號：20260720K；有效日期：2028／7／20）」產品，檢出苯駢芘6.3ppb。苦茶油示意圖。聯合報系資料照
苦茶油案件又增一案，聯廣國際企業有限公司向台北市政府衛生局通報「百年堂冷壓黃金苦茶油（批號：20260720K；有效日期：2028／7／20）」產品，檢出苯駢芘6.3ppb。苦茶油示意圖。聯合報系資料照

問題苦茶油又增一案，聯廣國際企業有限公司向台北市政府衛生局通報「百年堂冷壓黃金苦茶油（批號：20260720K；有效日期：2028／7／20）」產品，檢出苯駢芘6.3ppb。衛福部食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，本案製造業者為位於嘉義「鑫隆發實業股份有限公司」，為近期苦茶案件中第6家問題油廠，這些油廠已全數停業，食藥署將啟動輔導機制。

苦茶油致癌油案首例為7月21日連淨綠色科技爆出苦茶油苯駢芘超標，截至目前，2周內新增6案，分別為連淨綠色科技公司、源春製油廠、源發製油廠、德昌商號、農七十公司及鑫隆發實業股份有限公司。

魏任廷指出，這幾家業者多為「前店後廠」小型業者，使用茶籽來源不同，製程溫度管控也有差異，目前疑慮油廠已全數停業，食藥署將啟動輔導機制。

食藥署將邀熟悉苦茶油製程的專家，就全台苦茶油業者進行輔導，不過，目前尚未組成調查小組釐清案件發生原因。魏任廷指出，各家業者產品製程間有所差異，焙炒溫度從攝氏100度至120度左右不等，部分業者因茶籽來源無法佐證，已交由檢警偵辦。

他表示，輔導目的是希望業者導正產過程，輔導對象不限於6家問題業者，但要求這6家業者經專家輔導，確認製程安全後，才放行繼續生產。

魏任廷表示，鑫隆發使用茶籽產地為中國，製程焙炒溫度約90至100度，歷經靜置、榨油、過濾過程，最終包裝貼標，本批生產330公斤，售予聯廣公司300瓶、500毫升及中寮鄉農會144瓶、500毫升，合計為222公升、約204公斤，及自行零售28公斤，嘉義縣衛生局已命業者將苦茶油產品預防性下架，業者亦停工苦茶油產線作業，廠內剩餘98公斤，已由衛生局責付業者保管後續銷毀。

致癌沙拉油 苦茶油

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