中聯油下架會議紀錄「C專家」說話了！訂20%是製造問題非解決問題

衛福部食藥署昨公開「七月四日決議放行含油量20%以下的問題油產品」會議紀錄，被列為「C專家」的輔仁大學食品科學系講座教授陳炳輝說，他於會議中本於科學提出問題與討論，也質疑追查第二層產品恐沒完沒了，因追查問題產品前，業者得先確認哪些產品含油量在20%以下，國內多數餐廳、夜市靠記憶在製作料理，難出示每次產品的含油量，他直言「訂出20%不是解決問題，反而是製造問題」，可能引發民怨。

陳炳輝說，以專家身分參與會議，本於協助解決問題的立場，希望能提供政府解決方案，食藥署昨公開會議紀錄，他並不認為會造成他的壓力，反而認為愈公開透明，愈有機會對話。

陳炳輝指出，當天會議中，有學者提到如果以中聯問題大豆沙拉油檢出苯駢芘8.1ppb，要降到法定限量為2.0ppb，產品僅使用20%的問題油品，最終產品苯駢芘的含量會低於2ppb，他也贊同此觀點。

但是，對於是否以含油量20%以下產品當作下架標準，陳炳輝說，當天他於會議就指出，可能製造更多問題以及民怨。

他說，從科學上確實可以用數字推估出最終產品的苯駢芘含量，但實際製作食品的是業者，台灣的食品業者多是餐廳、夜市，這些業者每天使用大豆油製成各式各樣產品，且許多餐廳師傅製作食品時，靠的是「傳承的記憶」，每天用的斤兩可能都略有不同。

陳炳輝表示，如果要用20%一刀切，產品下架會出現非常多的盲點，更直接地說，屆時將有一大票的餐廳、夜市的業者，根本拿不出產品含油量比率，衛生單位難以執行下架，又面對台灣現在的社會氛圍採最高標準看待食安，最終將改採全面下架，而這中間的拉扯，終將引起民怨。

他也說，如果政府要下架第二層產品，又不希望面對餐廳或夜市業者拿不出產品含油量的比例，應改由掌握中端經銷商的銷售紀錄，並由經銷商主動協助回收問題油，才能有效解決問題。

中聯油脂案爆發後，台灣油品含致癌物，從大豆油延燒到苦茶油。陳炳輝說，苦茶油的製成並不複雜，環境中雖有苯駢芘，但苦茶籽若在正常環境成長，不應該會被苯駢芘汙染，台灣有九成五的苦茶籽自中國大陸進口，未來應思考，是否在原料上要求進口苦茶籽的廠商，提出苯駢芘檢驗報告，再搭配後端業者檢驗最終產品，就能確保產品的安全性。

陳炳輝說，台灣近十餘年來，屢爆發食安事件，食安管理上多仰賴自主檢驗，實際上業者為了追求更高的毛利率，幾乎沒有落實，只要一次投機沒被抓到，後續就會繼續投機，不願意多花錢落實檢驗，這是人性。政府應思考該如何強化食安管理，以回應民眾的食安標準。