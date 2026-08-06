7月4日致癌油專家會議中聯全程列席 石崇良挨批說謊 衛福部今澄清緣由

致癌油風暴延燒，隨著中聯案最初致癌油使用20%產品下架專家會議決議紀錄公布，加上食藥署長姜至剛昨證實，中聯代表全程列席，引發外界認為衛福部長石崇良說謊。衛福部今發文澄清，石崇良未出席7月4日專家會議，因此於檢視會議紀錄後，依會議發言內容作出上述說明，並非說謊。

中聯油脂案分二階段下架，起初訂出20%以下產品不必下架原則，連日遭立委質疑20%規定從何而來，且中聯當天也出席會議，認為有圖利之嫌。

7月30日石崇良於立院答詢時說明，專家會議分二階段，由中聯報告復工事宜，不過遭現場專家決議不予復工，另外20%下架原則並未參與討論。怎料隨會議紀錄公布及食藥署長姜至剛於立院備詢時證實，中聯代表全程列席，藍營立委質疑石崇良說謊。

衛福部表示，經檢視會議紀錄可知，討論中聯公司提交報告時，確有廠商代表發言紀錄，但進入是否擴大產品下架範圍等專家討論階段，會議紀錄已無廠商代表發言內容，石崇良據此認為廠商已離席，並據以答詢。

衛福部指出，石崇良當日答詢是依據會議紀錄作出合理判斷，並非明知事實而刻意隱匿或誤導，更無任何欺瞞國會或社會大眾情事。未來將會以更謹慎的態度回應外界疑問，避免說明未盡周延造成誤解。