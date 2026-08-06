致癌油20％標準決策者曝光 柯志恩：政府還是沒有說實話

中聯致癌油案發生後，食藥署7月4日召開專家會議決定以20％為下架門檻，此標準引發各界質疑，食藥署長姜至剛承認自己是決策者。國民黨高雄市長參選人柯志恩今天受訪表示，姜至剛應該不是最主要的人，畢竟他的位階還是不夠，政府不斷」蓋黑幕、隱瞞，沒有說實話。

除多名藍委外，高雄市長陳其邁在7月21日行政院食安法修法會議也曾質疑「20%標準到底是誰訂的？」國民黨立法委員陳菁徽昨在立法院質詢，食藥署長姜至剛表示，以20％為下架門檻的決策是他在專家建議後於會議結論時所做出裁示。

立委柯志恩今早參加小港區漁會漁民節慶祝大會，針對中聯油品含量20%食品下架的決策者曝光一事受訪。她認為，姜至剛應該不是最主要的人，畢竟他的位階還是不夠，整件事情暴露出政府不斷蓋黑幕、隱瞞，要不是藍委不斷要求他們拿出實際會議記錄，目前為止我們都還不知道內部到底如何。

柯志恩表示，我們後來才發現，衛福部長完全在說謊，中聯代表從頭到尾都是坐到底，而且20%部分也是先射箭再畫靶，會中很多專家提出不贊同說法，但是最後衛福部還是用他們自己的方法來裁示20%，整個事件當中，政府並沒有說實話，「到目前為止，我們還是沒有辦法釐清最後的緣由，這才是讓人民最憤怒的地方」。