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北市查苦茶油苯駢芘超標 嘉縣追供應商查出中國原料

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局責令業者立即停止販售、全面下架回收，並提報銷毀計畫。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局責令業者立即停止販售、全面下架回收，並提報銷毀計畫。圖／嘉義縣政府提供

台北市衛生局接獲業者自主通報，「百年堂冷壓黃金苦茶油」檢出苯駢芘6.3 μg/kg超標，追查產品由嘉義縣鑫隆發實業股份有限公司供應；嘉義縣衛生局接獲鑫隆發自主通報後展開稽查，要求問題產品全面下架回收，並查出這批苦茶油使用的原料來自中國。

市市衛生局昨晚接獲聯廣國際企業有限公司自主通報，其販售的「百年堂冷壓黃金苦茶油」，批號20260720K、有效日期2028年7月20日，檢出苯駢芘6.3 μg/kg不符規定，隨即會同衛福部食藥署前往聯廣稽查。

經查，這批苦茶油由嘉義縣鑫隆發實業供應，鑫隆發也已主動通報。嘉義縣衛生局表示，業者7月24日將產品送驗，昨天上午11時接獲檢驗報告通知超標後，立即通知下游回收，並於當天下午4時17分向衛生局完成食品業者自主通報。

嘉義縣衛生局接獲通報後，隨即針對業者製程、進出貨及產品流向展開稽查，並要求立即停止販售、全面下架回收問題產品，同時提報銷毀計畫，後續將持續追蹤回收及處理情形。

衛生局進一步追查這批問題苦茶油的原料來源，確認所使用原料來自中國。

至於產品流向，北市衛生局調查，聯廣進貨後僅在公司門市販售，採每售完1批再進貨1批方式銷售。問題批號共進貨300瓶，目前剩餘216瓶已被要求預防性下架並禁止販售，換算已有84瓶售出。

北市查出問題苦茶油，嘉縣追鑫隆發、原料來自中國。圖／嘉義縣政府提供
北市查出問題苦茶油，嘉縣追鑫隆發、原料來自中國。圖／嘉義縣政府提供

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