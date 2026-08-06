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威加被控進口大陸劣質苦茶籽 2收押

聯合報／ 記者張宏業曾健祐李宗祐／連線報導

嘉義縣「源春製油廠」生產的苦茶油被驗出致癌物苯駢芘超標，檢調追查，查獲威加國際公司進口大陸劣質苦茶籽給源春，代工製出含致癌物油品，前天搜索約談七人到案，台北地檢署複訊後，認為居中牽線的陳沅農、威加國際採購人員陳鐘秀惠犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，依違反食安法聲押禁見獲准，威加負責人涂傑生則以一百萬元交保。

上游源春製油廠、梅山合作社相關人員則由嘉檢複訊，其中兩人為源春相關人員、一人為梅山合作社相關人員，三人訊後均請回。

檢調發現，威加國際從去年至今年，由陳鐘秀惠從大陸進口苦茶籽油，透過中人陳沅農（契作農戶）牽線，將原料交給源春製油廠代工，再送交亞世家企業公司分裝，過程中虛偽標記為台灣苦茶籽，號稱純度百分百。

不過，食藥署日前會同嘉義縣衛生局稽查源春製油廠，抽驗一件大陸進口苦茶籽自製的苦茶油，結果苯駢芘含量合格，但代工使用的台灣小農苦茶籽，實際來源卻有疑慮，檢調認為陳沅農對此知情，將其列為關鍵被告。

中聯油脂部分，台中地檢署前天第四波搜索認定中聯董事長蔡清松、福壽董事長洪堯昆、泰山董事長劉偉龍，及福懋油總經理張志賓，明知油品出包仍容任繼續生產，涉有食安法第四十九條第一項「不確定故意」，加總命四人各九百萬至二三○○萬元交保。

致癌沙拉油

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