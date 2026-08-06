苦茶油超標 綠委促查「混油」

國內苦茶油苯駢芘超標事件連環爆，波及國內至少五家苦茶油製油廠。衛福部長石崇良日前將矛頭指向中國大陸苦茶籽，食藥署檢驗卻發現源春製油廠進口大陸苦茶籽煉油結果合規。民進黨立委林淑芬昨要求政府應朝「混油」方向調查，質疑苦茶油業者也可能混用大豆油。石崇良坦承，國內並無苦茶油規格要求及檢驗方式，食藥署將盡速開發檢驗方法。

北市聯廣國際企業有限公司昨晚自主通報，旗下產品「百年堂冷壓黃金苦茶油」苯駢芘每公斤六點三微克超標，產品緊急預防性下架，並追溯上下游。更早之前，台南德昌商號苦茶油被檢出致癌物苯駢芘超標，原料苦茶籽來自台中金品芳食品公司，中市食安處追查發現原料來自中國大陸，已封存停用。

聯廣國際產品「百年堂冷壓黃金苦茶油」批號二○二六○七二○Ｋ，有效日期二○二八年七月廿日，檢出苯駢芘超標。該公司已主動通報。聯廣公司表示，進貨後只在公司門市販售，賣完一批才會再進貨，這批共進貨三百瓶，剩餘二一六瓶已預防性下架。

另外，台中市食安處八月四日接獲台南市衛生局通報，德昌商號製造的苦茶油每公斤檢出苯駢芘三微克，食安處抽驗四瓶送驗，預防性下架相關產品。