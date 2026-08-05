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百年堂黃金苦茶油苯駢芘超標 北市衛生局晚間緊急稽查

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百年堂黃金苦茶油苯駢芘超標 北市衛生局晚間緊急稽查

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
聯廣國際企業有限公司今晚自主通報其販售「百年堂冷壓黃金苦茶油」檢出苯駢芘 6.3 μg/kg不符規定，北市衛生局和食藥署前往稽查。圖／北市衛生局提供
聯廣國際企業有限公司今晚自主通報其販售「百年堂冷壓黃金苦茶油」檢出苯駢芘 6.3 μg/kg不符規定，北市衛生局和食藥署前往稽查。圖／北市衛生局提供

致癌油風波延燒，北市衛生局今日晚間接獲轄內「聯廣國際企業有限公司」自主通報其販售「百年堂冷壓黃金苦茶油（批號：20260720K；有效日期：2028/7/20）」產品檢出苯駢芘 6.3 μg/kg不符規定。衛生局獲報第一時間立即會同衛生福利部食品藥物管理署前往該公司稽查。

衛生局表示，經查該產品是由嘉義縣「鑫隆發實業股份有限公司」供應，鑫隆公司也已主動通報，並由所轄衛生局同步釐清製程、進出貨及流向資料。

衛生局指出，北市聯廣公司進貨後，只在該公司門市販售，每賣完1批才會再進貨1批，該問題批號共進貨300瓶，剩餘216瓶已責令預防性下架且不得販售。

法務局表示，針對「聯廣國際企業有限公司」苦茶油商品批號檢出苯駢芘超標一案，消保官呼籲業者應從速、從簡辦理消費者退費事宜，確實保障消費者權益。

北市衛生局今日晚間接獲「聯廣國際企業有限公司」自主通報其販售「百年堂冷壓黃金苦茶油（批號：20260720K；有效日期：2028/7/20）」產品檢出苯駢芘 6.3 μg/kg不符規定。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今日晚間接獲「聯廣國際企業有限公司」自主通報其販售「百年堂冷壓黃金苦茶油（批號：20260720K；有效日期：2028/7/20）」產品檢出苯駢芘 6.3 μg/kg不符規定。圖／北市衛生局提供

致癌沙拉油 苦茶油 苯駢芘

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