不忍了！台糖：提告福懋 求償商品及商譽損失

台糖近日深陷油品風波，不是油品出問題，而是商譽被上游廠廠福懋公司拖累。台糖表示，福懋公司提供來自中聯公司的粗油油源，造成台糖公司商譽受損、商品下架，還遭外界汙指油品有問題，光是商品損失至少2.43億元，商譽損失則還在估算，但已決定向福懋提告、求償。

台糖表示，雖已依據合約辦理規格檢驗，並將檢測顯示與契約規格不符部分拒收，但事後因中聯油品發生苯胼芘超標問題，連帶造成台糖受害，無妄遭受誤解，面臨商譽受損、商品下架等有形、無形損失，爰台糖將委請律師，研商正式向福懋公司提告，就造成之損害進行求償。

台糖強調，台糖向來嚴格要求自主品管，從今年初迄今，台糖沙拉油已被檢驗多達32次，每次都安全過關，但部分民代及媒體慣稱「台糖毒油」，完全與事實不符，台糖公司表示遺憾，盼能協助導正。

台糖保守估計，沙拉油商品損失至少有2.43億元，商譽暫未估計完成，將委請律師、會計師研商後，正式向福懋提告。