快訊

國3竹山追撞事故釀1死4傷 休旅車爆胎停內線遭撞…婦人傷重亡

海上三颱共舞！白海豚略微西修 影響台灣時間、強度恐增加

聽新聞
0:00 / 0:00

不只台南苦茶油苯駢芘超標！ 網路爆款「由豐將苦茶油」出事44瓶恐下肚

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台南苦茶油檢出苯駢芘超標，台中市食安處稽查人員追查同批油品。圖／台中市食安處提供
台南苦茶油檢出苯駢芘超標，台中市食安處稽查人員追查同批油品。圖／台中市食安處提供

台中市食安處今證實，接獲台南德昌商號製造的苦茶油被驗出致癌物苯駢芘超標，經追查發現，原料來源為金品芳食品公司從中國大陸進口約25.5公噸青山茶籽，其中1.71公噸委託協昌油行製成「由豐將苦茶油」72瓶，經由網路售出44瓶，抽驗4瓶全數苯駢芘超標，已緊急要求相關產品預防性下架、停用茶籽。

食安處說明，此案為7月4日接獲台南市衛生局通報，德昌商號製造的苦茶油檢出苯駢芘3.0 μg/kg，經查原料苦茶籽來自台中市金品芳食品公司。經查，金品芳食品在去年11月16日從中國大陸進口青山茶籽1批，重量約25.5公噸。依業者自主送驗資料，該批原料分別在去年11月27日及今年7月28日送認證實驗室檢驗，苯駢芘結果均符合規定。

食安處指出，該批茶籽曾於今年3月1日販售0.78公噸給台南市德昌商號，今年5月14日及7月2日合計販售6.84公噸給台中市金潤益食品公司，另有1.71公噸委由台中市協昌油行代工，目前剩餘16.17公噸庫存，均已停止使用。

食安處查出，金品芳食品委託協昌油行製造「由豐將苦茶油（100%）」（有效日期2028年7月2日）250毫升裝72瓶，其中44瓶已透過網路銷售給消費者，剩餘28瓶庫存。食安處已抽驗4瓶送食藥署認證實驗室檢驗苯駢芘，其餘24瓶已暫停販售；另製成桶裝苦茶油9桶（30台斤／桶）已出貨給台南市國昌麻油，相關製造及流向持續查核中。

食安處表示，金品芳食品已通知相關通路預防性下架，並通知金潤益食品停止使用及下架相關產品。食安處今再派員稽查相關業者，持續追蹤流向及回收情形，降低問題產品流通風險。

食安 苦茶油

延伸閱讀

台南又揪出3件苦茶油苯駢芘超標 原料製造分別來自雲林嘉義與台中

台南查3件苦茶油苯駢芘超標 上游跨3縣市、嘉市急查126公斤流向

苦茶油苯駢芘超標延燒雲林 2下游業者受波及、432公升油品急封存

中聯油脂風暴延燒 台南查核2048家業者、下架72公噸問題油品

相關新聞

苦茶油無定義⋯立委質疑苯駢芘來自混油 石崇良允開發檢驗方法揪混油

近期國內苦茶油苯駢芘超標事件連環爆，已波及國內至少5家苦茶油製油廠。衛福部長石崇良日前將矛頭指向中國大陸苦茶籽，食藥署檢驗卻發現源春製油廠進口大陸苦茶籽煉油結果合規。對此，立委林淑芬質詢時，要求政府應朝「混油」方向調查，苦茶油業者也可能混用大豆油。石崇良坦承國內並無苦茶油規格要求及檢驗方式，食藥署將盡速開發檢驗方法。

中聯油脂風暴延燒 台南查核2048家業者、下架72公噸問題油品

中聯油脂苯駢芘超標事件持續延燒，台南市衛生局持續追查問題油品流向，截至目前已完成2048家下游業者、食品販售及餐飲業者查核，累計下架回收問題油品72.15公噸；另因源春製油廠代工苦茶油接連驗出苯駢芘超標，衛生局也追查本市相關販售通路，其中包括江醫師健康舖子及甄洋生物科技有限公司。

誰決定20%以下致癌油產品不下架？ 食安辦：7月4日專家會議未做決策

衛福部食藥署長姜至剛今天在立法院社福及衛環委員會備詢時坦承，7月4日舉行食用油脂下架標準專家會議時，中聯公司全程在場列席。外界質疑，使用致癌由比率低於20%產品不用下架，究竟有哪一位官員決定？列席該會議的行政院食安辦主任許甫說明，專家會議功能為建議性質，會中縮有結論，但只是作為主管機關參考，且會議全程未做結論。

沒颱風也飆價！小辣椒一周翻倍 菜販曝「貨卡在海關」：毒油風波害的

近來市場小辣椒價格一路狂飆，原本每台斤約90至100元，短短一到兩周內已漲到180元左右，漲幅接近一倍，甚至有些零售攤商售價超過200元。由於近期並未出現颱風或長時間大範圍降雨，也讓不少消費者納悶，究竟為何價格會突然飆升。

藍委逼問驗收標準 台糖：基於成本考量

「台糖苯駢芘2ppb的標準是內部採購規範！」台糖副總經理蔡東霖5日備詢時回覆藍委王育敏說，若超標可透過調整製程降低苯駢芘。王育敏質疑、為何要退貨且不通報？經濟部次長賴建信辯說，是因為該批油脂沒有進入生產線；王育敏認為，原料也應納入《食安法》通報範圍。 標準是內定採購 依據台中地院新聞稿指出，台糖公司5月採購中聯製造、福懋油供應的油品原料，早就發現「苯駢芘」超標卻未主動通報，立法院因此5日進行專案報告，立委追蹤相關案情。國民黨立委王育敏指出，台糖以前驗收有沒有超標過？蔡東霖回應沒有，而2ppb的標準是內定的招標規格。 「原料苯駢芘超標可以繼續製油嗎？」王育敏質疑，蔡東霖表示，若超標會調整製程。王育敏表示，所以2ppb的標準不是食安考量，而是「成本管理」？蔡東霖表示確實如此。王育敏因此質疑，2024年蘇丹紅事件爆發時，食藥署曾說只要是原料有問題就要通報，如今台糖卻可以默默退回去，政府還厚顏說台糖是「守法模範生」。 原料不用嚴格管理？ 經濟部次長賴建信回應說，此批油品並沒有進入生產線，且台糖之前在收到高雄市政府的預防性下架時也都有配合檢驗，然後都有合格。王育敏不滿指出，若下次發生原料超標是否

5月驗出中聯粗油苯駢芘超標7倍 台糖副總：為控制成本才訂標準檢驗

台糖被爆出5月向中聯購買1批粗油，檢出苯駢芘超標7倍卻未通報主管機關。立法院社福及衛環委員會今天邀衛福部、食安辦及台糖公司專題報告。立委王育敏質疑，衛福部曾在蘇丹紅案時發新聞稿要求原料有問題應通報，為何「遇到台糖就轉彎？」連台糖都不願意用的粗油，為何政府認為精煉後可食用就好？對此，台糖副總經理蔡東霖說，台糖訂標準是為了控制成本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。