不只台南苦茶油苯駢芘超標！ 網路爆款「由豐將苦茶油」出事44瓶恐下肚

台中市食安處今證實，接獲台南德昌商號製造的苦茶油被驗出致癌物苯駢芘超標，經追查發現，原料來源為金品芳食品公司從中國大陸進口約25.5公噸青山茶籽，其中1.71公噸委託協昌油行製成「由豐將苦茶油」72瓶，經由網路售出44瓶，抽驗4瓶全數苯駢芘超標，已緊急要求相關產品預防性下架、停用茶籽。

食安處說明，此案為7月4日接獲台南市衛生局通報，德昌商號製造的苦茶油檢出苯駢芘3.0 μg/kg，經查原料苦茶籽來自台中市金品芳食品公司。經查，金品芳食品在去年11月16日從中國大陸進口青山茶籽1批，重量約25.5公噸。依業者自主送驗資料，該批原料分別在去年11月27日及今年7月28日送認證實驗室檢驗，苯駢芘結果均符合規定。

食安處指出，該批茶籽曾於今年3月1日販售0.78公噸給台南市德昌商號，今年5月14日及7月2日合計販售6.84公噸給台中市金潤益食品公司，另有1.71公噸委由台中市協昌油行代工，目前剩餘16.17公噸庫存，均已停止使用。

食安處查出，金品芳食品委託協昌油行製造「由豐將苦茶油（100%）」（有效日期2028年7月2日）250毫升裝72瓶，其中44瓶已透過網路銷售給消費者，剩餘28瓶庫存。食安處已抽驗4瓶送食藥署認證實驗室檢驗苯駢芘，其餘24瓶已暫停販售；另製成桶裝苦茶油9桶（30台斤／桶）已出貨給台南市國昌麻油，相關製造及流向持續查核中。

食安處表示，金品芳食品已通知相關通路預防性下架，並通知金潤益食品停止使用及下架相關產品。食安處今再派員稽查相關業者，持續追蹤流向及回收情形，降低問題產品流通風險。