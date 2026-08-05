苦茶油無定義⋯立委質疑苯駢芘來自混油 石崇良允開發檢驗方法揪混油

近期國內苦茶油苯駢芘超標事件連環爆，已波及國內至少5家苦茶油製油廠。衛福部長石崇良日前將矛頭指向中國大陸苦茶籽，食藥署檢驗卻發現源春製油廠進口大陸苦茶籽煉油結果合規。對此，立委林淑芬質詢時，要求政府應朝「混油」方向調查，苦茶油業者也可能混用大豆油。石崇良坦承國內並無苦茶油規格要求及檢驗方式，食藥署將盡速開發檢驗方法。

截至昨天傍晚，全台問題苦茶油廠家數新增至5家，包括最早爆出疑慮產品的連淨綠色科技公司、源春製油廠、源發製油廠、台南德昌商號及農七十公司。石崇良日前稱高度懷疑大陸苦茶籽為國內苦茶油苯駢芘超標禍首，但食藥署昨公布檢驗結果，源春製油廠一批自大陸進口苦茶籽煉製的自產自銷油品，檢驗規格合乎衛生安全標準。

林淑芬指出，中國原料煉製而成苦茶油未超標，反而有機商家永豐餘苦茶油超標，真正風險「高度懷疑」來自大豆沙拉油「混油」，中聯問題批次流向複雜，許多製油工廠購買大豆沙拉油，包括苦茶油製油廠也可能在買方之列，國內並無制定苦茶油定義的品名標示標準，也就是混油也可以被稱為苦茶油且不會違法，但國內目前並無苦茶油混油檢驗方法，並建議標示原料原產地。

石崇良說，依現行規定，混油必須標示為調和油，此為通則，因此也適用於苦茶油，目前食藥署正積極開發脂肪酸比率檢驗方法，至於目前國內苦茶油苯駢芘超標案件調查，鎖定原料來源進行調查。林淑芬說，即使規定混油須標示調和油，只要沒有檢驗方法，也難證明業者混油，業者若「硬凹」不認，食藥署也無法檢驗，應朝混油方向調查，並盡快將漏洞補上，把食品安全還給人民。